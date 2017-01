Gefällte Bäume sorgen für Empörung im Dorf

Heiligenloh - Von Theo Wilke. Der Ärger im Dorf ist groß. Böse Worte sind auch schon gefallen. Empörte Einwohner melden sich seit dem Wochenende im Twistringer Rathaus: In Heiligenloh sind Bäume zum Teil legal gefällt worden. An einer Weide in Höhe der Einmündung An der Henckemühle hat ein Heiligenloher für einen Kahlschlag gesorgt – entgegen der Absprache mit der Stadtverwaltung. Sein Auftraggeber, Friedrich Nordmann aus Bissenhausen, ist entsetzt und bedauert dies. Verantwortlich für die Aktion, muss er jetzt für Ersatz sorgen.

Wie schon in den vergangenen Jahren hatte Friedrich Nordmann von Ulrike Ehlers aus dem Fachbereich Bau und Ordnung im Rathaus grünes Licht dafür bekommen, an seiner Weide den Pappelbestand auszudünnen. Es ging, so Nordmann auf unsere Nachfrage, um 15 „Flatterbirken“. So nennt der Volksmund die Pappeln. Das Unterholz und die Kastanie sollten stehenbleiben – wenn dieser Baum auch „zum Teil schon weggebrochen und vergammelt“ gewesen sei.

Über die Auftragsarbeit habe er ein Gesprächsprotokoll, betont der Ratsherr und Landwirt aus Bissenhausen. Weil er selbst keine Zeit hatte, gab er die Arbeit an einen Bekannten aus dem Dorf weiter, der sich mit Kaminholz eindecken wollte. Am Ende hörte der Auftraggeber: „Ich habe die Ecke schon sauber gemacht.“ Und er, Nordmann, habe überrascht gemeint: Warum sauber gemacht? Das Unterholz sollte nicht entfernt werden.

+ Illegal: Die alte Kastanie, der beliebte Schattenspender für Spaziergänger und Ausflügler, ist verschwunden. © Wilke

„Ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Ich muss die Verantwortung dafür übernehmen“, betont Nordmann, der in den vergangenen Jahren viel im städtischen Auftrag zur Zufriedenheit erledigt und sich bei ähnlichen Arbeiten auch ehrenamtlich für Heiligenloh engagiert hat.

Ulrike Ehlers kann das nur bestätigen. Im Fall Heiligenloh wird es eine vernünftige Ersatzpflanzung geben. „Auf keinen Fall aber eine Kastanie, vielleicht eine Linde“, sagt Ehlers. Die Stadt setze seit längerem schon auf klimaverträgliche Bäume. Und dazu zählen Kastanien nicht.

Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers ist richtig sauer und schimpft: „Mit einem jungen Bäumchen ist das aber nicht getan.“ Sie hat schon einige Anrufer gehabt, die sich darüber aufgeregt haben, dass die Kastanie einfach verschwunden ist. Ausflügler und Spaziergänger, so von der Lage-Borchers weiter, hätten sich immer gern auf die Bank davor in den Schatten gesetzt. Und so mancher ist der Meinung, dass hier ein ortsbildprägender Baum beseitigt worden ist.

Das Ärgernis ist am Mittwochabend auch Thema in der Bürgerversammlung im Vorfeld des Kreisentscheids „Unser Dorf hat Zukunft“ gewesen.