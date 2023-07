Schüler stehen Spalier

Von: Charlotte Wolframm

Teilen

Durch ein Spalier, das die Schüler mit bunten Blumen bilden, tritt Elke Meyer das letzte Mal als Schulleiterin den Weg über den Schulhof an. © Wolframm

Emotionaler Abschied von Heiligenlohs Schulleiterin Elke Meyer.

Heiligenloh – Es war ein Abschied, der zeigt, wie sehr Elke Meyer geschätzt wurde: am Mittwoch war der letzte Arbeitstag von Heiligenlohs Grundschulleiterin. Vor dem Start des Ruhestands wurde sie von Schülern, Kollegen und Wegbegleitern gefeiert.

Die knapp 100 Schülerinnen und Schüler standen morgens um 8 Uhr Spalier auf dem Schulhof, in der Hand hielt jedes Kind eine Blume. Dann verriet ein lautes Röhren: Die Schulleiterin fährt an! Sie hatte Platz genommen im Beiwagen von Franz Jürgens Moto Guzzi und entstieg unter den staunenden Blicken ihrer Schüler dem Gefährt.

Im Beiwagen einer Moto Guzzi in die Schule

Durchs Blumenspalier ging es in die Pausenhalle, wo für Elke Meyer und ihren Mann Wilhelm bunt geschmückte Ehrenplätze reserviert waren – die Kolleginnen hatten ein Abschiedsprogramm auf die Beine gestellt. „Viele Geheimnisse musstet ihr für euch behalten“, wandte sich Lehrerin Mareike Meyer-Wilkens an die Schüler. „Heute lüften wir sie!“

Größte Überraschung: Die Theater-AG unter der Leitung von Kirsten Fürle führte das Stück „Achtung! Die nervigste Klasse der Welt“ auf und erzählte auf sehr humorvolle und kurzweilige Art von Schülern, die gar keine Lust zum Lernen haben, für die Mode oder coole Sprüche wichtiger sind – und die, als die Lehrerin verzweifelt aufgeben möchte, doch zusammenhalten und die Pädagogin zurückgewinnen.

Das Stück, von Kirsten Fürle selbst geschrieben, endete mit einer persönlichen Botschaft der jungen Schauspieler: „Danke, dass Sie unsere Schule zur tollsten Schule der Welt gemacht haben!“, riefen sie der scheidenden Schulleiterin zu.

„Danke, dass Sie unsere Schule zur tollsten Schule der Welt gemacht haben!“

Respekt und Dankbarkeit zollen Kollegium und Schüler ihrer Rektorin, das wurde am letzten Vormittag im Dienst deutlich. In der Blume, die jedes Kind mit einem persönlichen Gruß überreichte und aus denen so bunte Sträuße wurden, wie die Schule vielfältig ist. Oder in den Garten-stelen, die die pädagogische Mitarbeiterin Ute Lange mit jeder der fünf Klassen gestaltet hatte und die die Kinder mit kurzen Reimen überreichten. Und als dann die ganze Schule gemeinsam das Lied „Wer hat an der Uhr gedreht“ sang, wurde klar: Jetzt ist es wirklich so spät, jetzt schlägt die letzte Stunde als Schulleiterin.

1978 hatte sie nach ihrem Abitur ein Theologiestudium aufgenommen, blickte bei der anschließenden Feierstunde im Haus Bollweg in Heiligenloh Lehrerin Mirja Borchers auf das Berufsleben von Elke Meyer zurück.

Später sattelte sie auf Lehramt um, war lange an der Grundschule in Dissen, 2005 wechselte sie nach Sudwalde, 2016 wurde sie dann Schulleiterin in Heiligenloh. „Danke für Deinen Einsatz und Dein offenes Ohr!“, sagte Mirja Borchers im Namen des Kollegiums.

Lob gab es auch von Bürgermeister Jens Bley

In einem selbst gedichteten Lied fanden die Kolleginnen ebenfalls bewegende Abschiedsworte, Elke Meyer war vom musikalischen Gruß zu Tränen gerührt.

Lob kam auch von Bürgermeister Jens Bley: Elke Meyer sei eine Frau, mit der man etwas bewegen könne, mit der man Lösungen finde, ohne dass sich jemand verbiegen müsse. „Sie haben die Schule in Heiligenloh geprägt und viel bewegt.“

Viele Wegbegleiter gaben Elke Meyer bei der Feierstunde gute Wünsche mit auf den Weg – und die ging mit einem guten Gefühl. Klar, ein bisschen Wehmut sei dabei: „Aber ich freue mich auf das, was kommt – und weiß, dass es hier gut weiter geht.“ Denn mit Simone Mantl hat sie eine Nachfolgerin gefunden. „Jetzt kann ich mit gutem Gewissen aufhören und mich freuen!“ Zeit für Sport, für Gesundheit, für die Umsetzung kreativer Ideen, für die Familie und vor allem das acht Monate alte Enkelkind – darauf freue sie sich jetzt, sagte Elke Meyer. Und zu Besuch wird sie in „ihre“ Schule sicher noch manches Mal kommen.