„Heilende Kraft des Wassers“

Twistringen - Von Theo Wilke. Gelb leuchtende Forsythien, bunte Ostereier und mit guten Wünschen versehene Spruchbänder schmücken seit Ostern die Delmequelle an der Luchtenburg in Twistringen. „Da das seit einigen Jahren vom Heimat- und Bürgerverein traditionell zum Frühlingsvollmond veranstaltete Delmefest diesmal wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen musste, hat sich Familie Mock-Rasche aus Binghausen gedacht, warum nicht trotzdem die Delmequelle ein wenig hübsch dekorieren“, berichtet Vereinsvorsitzender Alfred Meyer.

Jedes Jahr gibt es gute Wünsche für das Wasser auf dem Weg zum Meer, etwa „Liebe Delme, viel Kraft für Dich“, „Eine gute Reise, gelange gut in den großen Ozean“ und „Heilung für die Erde und für Dich“. Laut Ankündigung des Heimat- und Bürgervereins soll das Delmefest im nächsten Jahr wieder traditionell veranstaltet werden.

Vor fast genau zehn Jahren gab es die erste Mitmachaktion an der Delmequelle, mit Musik und Blumenschmuck. Seitdem und stets am Tag vor dem Frühlingsvollmond wird die Quelle an der Luchtenburg geschmückt. Bei der Premiere hatten Heimat- und Bürgerverein sowie die Stadt Twistringen eingeladen, um „die nährenden, reinigenden, heilenden und begeisternden Eigenschaften des Delmewassers ins Bewusstsein zu holen“, so erklärte damals Ideengeberin Johanna Markl aus Neuenkirchen.

In der Tradition der Osterbrunnen der fränkischen Schweiz wird die Delmequelle zunächst gesäubert und mit Fichtengrün und bunt bemalten Eiern geschmückt. Segenssprüche für die Delme können danach von allen Gästen auf Bänder geschrieben und aufgehängt werden.

Das Schmücken der Osterbrunnen läutet den Beginn der farbenfrohen und warmen Jahreszeit ein, es ist ein sichtbarer Ausdruck für die Ehrung des Wassers und gleichzeitig Ausdruck der Freude am Frühling. Die Verehrung von Quellen, Brunnen, Bächen und Flüssen bildet seit uralten Zeiten ein wichtiges Element des Religiösen und ist Sinnbild für neues Leben.

Unter diesem Aspekt wurde der Twistringer Quellbereich 2004 neu gestaltet. Den Kosmogramm-Stein entwickelte Johanna Markl und ließ ihn von der belgischen Steinkünstlerin Adelgunde Steinfeldt meißeln.