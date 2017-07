Haustiere sterben bei Wohnhausbrand in Twistringen

Sechsjähriger bemerkt Feuer und weckt Eltern

Twistringen - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Twistringen sind mehrere Haustiere einer Familie verendet. Das Feuer brach in der Nacht zu Donnerstag im Wohnzimmer aus, wie eine Polizeisprecherin sagte.