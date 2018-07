Schuhhaus Piening in Twistringen schließt nach 65 Jahren

Das Traditionshaus Piening an der Bahnhofstraße in Twistringen ist nach 65 Jahren Geschichte.

Twistringen - Von Theo Wilke. Nach 65 Jahren hat sich die Tür zum Twistringer Traditionsgeschäft Piening für immer geschlossen, die letzten Schuhe sind im Ausverkauf über den Ladentresen gegangen: „Es lohnte sich nicht mehr. An manchen Tagen kamen kaum noch Kunden. Das ist schon hart. Wir haben den Kampf gegen Outlets und große Fachmärkte verloren“, sagt Peter Piening und kämpft mit seinen Gefühlen. Auch für Ehefrau Lydia wird es ein schwerer Abschied, nicht nur geschäftlich.

„Pienings Schuhhäuser“ haben ihre Wurzeln in Nordschlesien. Der Großvater von Peter Piening stammt aus Vörden bei Damme. Der 1890 geborene Heinrich Piening lernt zunächst bei Leffers in Bremen. Nach dem ersten Weltkrieg verschlägt es ihn in den Osten. „Mein Großvater ist dort hängengeblieben. Er hat meine Oma dort kennengelernt“, erzählt Peter Piening.

Geschäftliche Wurzeln in Nordschlesien

Der Opa eröffnet sein erstes Schuhgeschäft in Heerwegen (heute Polen), danach eine Filiale in Haynau. 1944 aus Schlesien vertrieben, gründet Heinrich Piening vier Jahre später erneut ein Fachgeschäft in Bremen-Nord. 1953 eröffnet er eine Filiale in Twistringen – für seinen ältesten Sohn Günther. Als Opa Heinrich krank wird, übernimmt Günter das Geschäft in Bremen, und sein 1929 geborener Bruder Werner steigt 1959 in die Twistringer Filiale ein, in das „Haus der guten Schuhe“.

Das Familienhaus an der Bahnhofstraße haben Pienings 1953 von Geschäftsmann Schulte übernommen. „Herr Schulte hat in Wildeshausen ein Hutgeschäft eröffnet“, erinnert sich Peter Piening. Dem 1957 geborenen und späteren HSV-Fan fällt sofort seine fröhliche Kindheit an der Bahnhofstraße ein. Er besucht die Grundschule an der Steller Straße, hinter dem Haus der Eltern drücken Realschüler die Bank. Und daneben liegen die Gärten der Nachbarn. „Da konnten wir viel spielen, es gab reichlich Obstbäume. Und ein Lehrer hatte sogar Bienen“, erzählt Piening weiter. Nach der Realschule geht Peter Piening bei Schuhe Schreiber an der Bremer Obernstraße in die Lehre. Von 1973 bis 1975 verpflichtet er sich als Zeitsoldat, ist Fallschirmjäger und Sanitäter in Wildeshausen. Danach führt ihn sein beruflicher Weg nach Bayern. In Straubing leitet Piening eineinhalb Jahre lang eine Schuhfiliale. In der Zeit lernt er seine spätere Frau Lydia kennen. Bis dahin leben sie gemeinsam in Alsfeld. Peter arbeitet als Filialleiter, Lydia hat Bürokauffrau gelernt.

+ „Das ist schon hart“, gibt Peter Piening zu. Sein Fachgeschäft hat er vor Kurzem geschlossen, den Sportbereich (im Bild) bereits im Jahre 2009. - Foto: Wilke

1981 beginnt der Twistringer ein Vollzeitstudium zum graduierten Betriebswirt. Ein Jahr später macht er sein Hobby zum Beruf: die Aquaristik, und eröffnet in Alsfeld ein Zoofachgeschäft. Nach vier Jahren ereilt ihn die Nachricht, dass sein Vater schwer erkrankt ist. Peter und Lydia ziehen in seine Heimatstadt, in die Oberwohnung des Geschäftshauses an der Bahnhofstraße.

1989 kommt ein Sportgeschäft dazu, fünf Jahre später eröffnet Peter Piening sein Schuhgeschäft in Wildeshausen. Im Jahre 2000 übernimmt er das Twistringer Haus. „Damals haben wir den Bereich Quick-Schuh aufgegeben, umgebaut und uns voll auf das Sportgeschäft konzentriert. Das mussten wir aber 2009 aufgeben“, bedauert der 61-Jährige. Und fügt hinzu: Im Umfeld hätten Outlet-Häuser aufgemacht, auch übers Internet sei der Schuhmarkt forciert worden. Mit der Zeit sei die Kundschaft am Ort weggebrochen. „Im gesamten Nordkreis gibt es heute kein Sportgeschäft mehr.“

Pienings verkaufen ihr Haus an die Stadt

Im Dezember 2016 müssen sich Pienings von ihrem Geschäft in Wildeshausen trennen. Einerseits lief der Mietvertrag aus, andererseits: „Für Fachgeschäfte wurde es auch in Wildeshausen immer schwieriger, als Vollsortimenter am Stadtrand entstanden“, so der zweifache Familienvater.

23 Jahre lang habe er in Wildeshausen Schuhe verkauft, sieben Mitarbeiterinnen beschäftigt. In Twistringen im Sportbereich allein sechs, nebenan im Schuhgeschäft ebenfalls sechs Beschäftigte.

„Früher wurden Brautschuhe noch mit Pfennigen bezahlt. Da lagen dann etwa 100 D-Mark in Pfennigen im Schukarton, die wir abends nachzählten“, fällt dem Geschäftsmann noch ein, der Jahrzehnte lang ein Aktivposten in der Twistringer Gemeinschaft der Gewerbetreibenden (GUT) gewesen ist.

Pienings verkaufen nun ihr Haus an die Stadt Twistringen. Die Kommune ringt zurzeit um eine vernünftige Lösung am Grundschulstandort am Markt und möchte dazu auch die Nachbarhäuser Korfmacher und Grohe nutzen möchte.