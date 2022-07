Günstige Tankfüllung: Gas geben – mit Gas

Von: Anke Seidel

Fritz Wüppenhorst betankt einen Seat Arona mit Erdgas (Bio-CNG). Der Twistringer KFZ-Meister betreibt eine der vier Spezialzapfsäulen, die es im Landkreis Diepholz gibt. Die Preisunterschiede der verschiedenen Treibstoffe zeigt die Info-Säule © rechts, Stand 26. Juli

Davon träumt derzeit so mancher Autofahrer: Ein voller Tank für 13,55 Euro. CNG- und LPG-Fahrzeuge machen es möglich. Es gibt sie im Landkreis, aber noch nicht viele.

Landkreis Diepholz – Diesmal ist das Tanken eine Premiere, denn bei diesem Auto ist alles anders: Zwei Einfüllstutzen befinden sich hinter dem Tankdeckel. In den einen passt die Benzin-Tankpistole, auf den anderen nur eine spezielle Einfülldüse mit Sicherheitshebel für CNG – Compressed Natural Gas. Das ist der Haupttreibstoff für dieses Auto, das zur Sicherheit über einen kleinen Benzintank verfügt – falls der Treibstoff nicht mehr bis zur nächsten CNG-Tankstelle reichen sollte. In ganz Deutschland gibt es knapp 800, im Landkreis vier: in Sulingen und Syke, in Stuhr und in Twistringen.

Dort ist Fritz Wüppenhorst, Chef der Westfalen-Tankstelle, so etwas wie ein Gasfachmann für Autos. Denn er bietet nicht nur eine Bio-CNG-Zapfsäule, sondern auch eine Tankmöglichkeit für LPG: Flüssiggas, auch als Autogas bezeichnet.

Gas ist günstig. Das beweist die Tankrechnung. © Seidel, Anke

Sein Kundenstamm ist groß, weil er schon seit 15 Jahren Benzinfahrzeuge auf LPG umrüstet. Bis zu sieben Autos im Monat stattet er mit einer entsprechenden Anlage aus. Sage und schreibe 1230 solcher umgerüsteten Fahrzeuge hat das Straßenverkehrsamt im Landkreis Diepholz registriert – dazu sieben neue LPG-Fahrzeuge. Zum Vergleich: Einen CNG-Antrieb haben nur 233 der im Landkreis Diepholz registrierten Autos.

KFZ-Meister Wüppenhorst: „Umrüsten lohnt sich.“

Einen 120-Liter-Tank hat Fritz Wüppenhorst im Kofferraum seines Honda installiert. © Seidel, Anke

„Umrüsten lohnt sich“, sagt KFZ-Meister Fritz Wüppenhorst. Nicht nur für die Umwelt, denn der Preis pro Liter Autogas liegt bei 97 Cent. Die technische Umrüstung des Fahrzeugs kostet je nach Modell und Zylinderzahl zwischen 1300 und 3500 Euro. Der Twistringer Tankstellenchef fährt selbst mit LPG, hat in sein Fahrzeug einen 100 Liter-Tank eingebaut. „Mit einer Tankfüllung kann ich bis zum Bodensee fahren“, schmunzelt er. Klar ist auch: Der Tank braucht Platz – was entweder zulasten des Kofferraums oder des Reserverads geht.

Gas ist günstig. Das beweist die Tankrechnung. © Privat

Das gilt auch für CNG-Fahrzeuge. Ihre Besitzer tanken nach Gewicht: Das CNG wird gasförmig mit hohem Druck in den Tank gepresst und in Kilogramm abgerechnet. Der Tankvorgang ist einfach und sicher: Es rauscht nur CNG in den Tank, wenn die Einfülldüse korrekt angeschlossen und verriegelt wurde. Weil das Kilogramm Bio-CNG nur 99 Cent kostet, ist die Quittung für das Volltanken eine angenehme Überraschung: 13,55 Euro, die für eine Fahrleistung von bis zu 500 Kilometern reichen.

Trotzdem ist die Zahl der Erdgasfahrzeuge mehr als überschaubar: „Das ist eine kleine Nische“, sagt Fritz Wüppenhorst – und stellt aber genauso fest: „Es werden mehr, nicht weniger Kunden!“ Denn Erdgas verbrenne sauberer als Benzin. Will heißen: Es ist deutlich umweltfreundlicher.

Bis 2026 gilt ein ermäßigter Steuersatz

„Die Stickoxide und Feinstaube werden durch Autogas- und Erdgas-Fahrzeuge deutlich reduziert“, bestätigt das Internet-Portal Gib Gas. „CNG sorgt für rund 23 Prozent weniger CO₂-Emissionen als Benzin.“ Dieser Umweltbonus werde steuerlich belohnt: „Da Erdgas-Fahrzeuge wesentlich zur Verbesserung der Luftqualität beitragen und damit die Erreichung der Klimaziele unterstützen, gilt für den alternativen Kraftstoff CNG bis 2026 ein ermäßigter Steuersatz.“

Wer fährt mit welchem Antrieb? Insgesamt 185.524 Kraftfahrzeuge (Stand 30. Juni) hat das Straßenverkehrsamt des Landkreises Diepholz, der rund 219.000 Einwohner hat, in seiner Kartei. Mit CNG-Antrieb ausgestattet sind davon 233 Autos. Mit LPG fahren sieben Fahrzeuge ab Werk. Aber 1 230 weitere sind von Benzin auf LPG umgerüstet worden. 2 251 Autos haben einen Elektro-Antrieb. Mit Diesel fahren 71.814 Autos und mit Benzin 105.202. Quelle: Landkreis Diepholz

Zudem weise CNG schon heute eine regenerative Komponente auf. CNG werde zunehmend durch Biogas und Power-to-Gas ersetzt, erklärt das Internet-Portal Gib Gas: „Hundert Prozent erneuerbares Bio-CNG wird bereits heute an über der Hälfte der CNG-Tankstellen in Deutschland getankt.“ Bio-CNG werde ausschließlich aus Rest- und Abfallstoffen hergestellt. Dazu gehören Strohabfälle sowie Gülle. Vor allem: Sogar Klärschlamm könnte in CNG umgewandelt werden.

An der Bio-CNG-Tankstelle in Twistringen komme Methan (CH4) aus der Einfülldüse, erklärt Jens Voshage, Accountmanager bei OG Clean Fuels. „Welchen Ursprungs das jeweilige Methan-Molekül ist, lässt sich nicht zuordnen. Es kann aus einer nahegelegenen Biogasanlage mit Methanaufbereitung kommen, es kann fossiles Methan – Erdgas – aus Niedersachsen, den Niederlanden, Norwegen oder auch Russland sein oder Methan aus einer Bio-CNG-Produktion.“ Jens Voshage betont: „Aktuell verursacht ein mit Bio-CNG betanktes Fahrzeug bilanziell 90 bis 95 Prozent weniger CO₂-Emissionen als ein entsprechendes Fahrzeug, das mit herkömmlichen fossilen Kraftstoffen wie Benzin oder Diesel betankt wurde.“