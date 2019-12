Gut und günstig – durch Spenden

Mitarbeit bei Fair-Kauf / Vom Hemd bis zur Hammond-Orgel: Alles gebraucht

+ Angebote in Hülle und Fülle: Bei Fair-Kauf in Twistringen kann der Einkaufsbummel lange dauern. FotoS: Heinfried Husmann

Twistringen - Von Anke Seidel. Die ersten Kunden kommen drei Minuten nach Geschäftsöffnung. Ein junges Paar, auf der Suche nach Geschirr. Das Angebot im Fair-Kauf, dem Twistringer Sozialkaufhaus, kann sich mit jeder Porzellanabteilung messen. In den Regalen eine Zeitreise durch die Tischkultur der Jahrzehnte: Goldrandgeschirr, englisches Porzellan, Melitta Friesland. Die Waren kommen aus Spenden oder Haushaltsauflösungen – wie alles, was Sylvia Holste-Hagen (Motor des Projekts und Vorsitzende des Trägervereins) sowie ihr Team in dem Ladengeschäft anbieten.