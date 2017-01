Grünes Licht für Feuerwehr

Ohne Diskussionen hat der Fachausschuss am Donnerstagabend der B-Planänderung „Am Holzweg“ und somit einer zusätzlichen Parkfläche (links) am Feuerwehrhaus in Twistringen zugestimmt.

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Stadt ist auf der Zielgeraden: Wenn Verwaltungsausschuss und Rat im Februar grünes Licht geben, ist die geplante Erweitung im Bereich der Feuerwehr in trockenen Tüchern. Und südlich der Dillenstraße kann das Wohngebiet verdichtet werden. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft am Donnerstagabend betonte Manfred Rickers für die CDU: „Das ist eine gute Sache für Twistringen. Wir brauchen zusätzliche Flächen.“

Unter dem Vorsitz von Frank Hömer (CDU) äußerten sich auch die anderen Ratsfraktionen im Rathaus durchweg positiv zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Südlich der Dillenstraße“, der von Westerstraße und Vechtaer Straße begrenzt wird. Einstimmig fiel das Votum für den Satzungsbeschluss aus, den der Stadtrat am 7. Februar treffen wird.

Die ersten Planungen hatten im März begonnen. Im August wurde die Öffentlichkeit informiert. Bedenken gab es nicht. Nun sind bis zu acht neue Bauplätze möglich, eine weitere Verdichtung ist im Gespräch. Im Westen liegen das Gymnasium und der Lebenshilfe-Kindergarten Pusteblume.

Einig war sich der Fachausschuss ebenfalls über die erste Änderung des Bebauungsplanes „Am Holzweg IA“. Es geht um die Erweiterungsfläche am Feuerwehrstandort Konrad-Adenauer-Straße. Das von der Stadt erworbene Grundstück liegt zwischen Friesenstraße und Am Sportplatz. Im Zuge der Sanierung und Modernisierung der Feuerwehr-Gebäude sind an der Friesenstraße zusätzlich 28 Parkplätze für die männlichen Einsatzkräfte vorgesehen, für die Feuerwehrfrauen werden extra Parkplätze an der Konrad-Adenauer-Straße eingeplant.

Im Gremium für Stadtentwicklung und Wirtschaft war es auch keine Frage, ob man der neunten Änderung des Flächennutzzungsplanes für den Ortsteil Binghausen in der Ortschaft Abbenhausen zustimmen würde. Im vergangenen Jahr hatten sich Ortsrat und Stadtrat bereits positiv geäußert, was die geplante Abrundung des Binghauser Ortskerns angeht.

„Das hier ist ein typisches Beispiel dafür, die Ortsräte zu stärken, denn sie wissen vor Ort am besten Bescheid. Worum geht es? Um die Siedlungsentwicklung südlich des Waldweges, in Richtung Delme zwischen der Wohnbebauung und einem Lagergebäude. Eine 0,14 Hektar große Fläche wird zurzeit noch als Grünland genutzt. Planer Andreas Taudien vom NWP-Büro aus Oldenburg erklärte am Donnerstag unter anderem, dass keine Bedenken vorlägen. In diesem Bereich der Delmeniederung sei die Bedeutung als Lebensraum für Vögel, Fledermäuse und Amphibien gering.

Der Stadtrat hat im Dezember schon signalisiert, dass er sich im Rahmen der Bauleitplaung mit dem Vorhaben eines Abbenhauseer Dressurpferdefachmanns zum Bau einer Bewegungshalle beschäftigen werde.