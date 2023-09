Regelampel für die Weymann-Kreuzung in Twistringen?

Wer von der Harpstedter Straße auf die B51 abbiegen möchte, benötigt Geduld oder einen Fußgänger. © Sabine Nölker

Die Grünen in Twistringen haben beantragt, aus der Bedarfsampel vor der Bäckerei Weymann eine Regelampel zu machen – also eine Ampel, die nicht nur auf Knopfdruck umspringt. Grund: Autofahrer kämen häufig von der Haprstedter Straße nicht auf die B 51.

Twistringen – Wer zu Stoßzeiten in Twistringen von der Harpstedter Straße auf die B51 in Twistringen abbiegen will, muss häufig sehr viel Geduld mitbringen – oder darauf hoffen, dass ein Fußgänger die Bedarfsampel vor der Bäckerei Weymann drückt und den Verkehr auf der Bundesstraße kurz ausbremst. „Dieses gleicht einem Verkehrsinfarkt und gehört geändert“, findet die Fraktion der Grünen in Twistringen.

Fraktionschefin Sylvia Holste-Hagen hat beantragt, aus der Bedarfsampel eine Regelampel zu machen – also eine Ampel, die nicht nur auf Knopfdruck umspringt, sondern auch, wenn kein Fußgänger in der Nähe ist.

Verzögerungen im Verkehr

Die Regelampel „könnte in Serie mit den folgenden Ampeln geschaltet werden, damit keine weiteren Verzögerungen im Verkehr verursacht werden“, führt HolsteHagen in dem Antrag aus.

Täglich würden Tausende Autos und Lastwagen über die B 51 rollen und die Straße „verstopfen“: „Ab den frühen Nachmittagsstunden reicht der Stau der Fahrzeuge fast bis zum Ortsausgangsschild Richtung Bremen.“

Die Ampel bei Weymann ist eigentlich gar nicht als Auffahrhilfe für den motorisierten Verkehr gedacht. Am deutlichsten zu erkennen ist das daran, dass diese Ampeln kein grünes Licht geben, sondern nur „Gelb“ und „Rot“ anzeigen.

Sorge um Verkehrssicherheit beim Neubaugebiet

In dem Antrag schneidet Holste-Hagen auch das neue Wohngebiet an der Werner-von-Siemens-Straße an. Es sei zu erwarten, dass Kinder aus dem Neubaugebiet die B51 überqueren müssen. Oder umgekehrt, dass welche in das Neubaugebiet – wo sich auch eine Kindertagesstätte befindet – gehen wollen.

Die Grünen wünschen sich Auskunft darüber, wie die Überquerung der Bundesstraße „ohne Gefahr ermöglicht werden kann“.

Der Antrag der Grünen steht auf der Tagesordnung für die nächste Ratssitzung am Mittwoch, 13. September. Dann geht es allerdings zunächst nur um die Frage, ob der Antrag zur inhaltlichen Beratung in den zuständigen Fachausschuss verwiesen werden soll.

Die Ratssitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Ratssaal.