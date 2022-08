Großes Lob für Ehrenamtliche beim Scharrendorfer Dorffest

Von: Sabine Nölker

Teilen

Der Spielmannszug Scharrendorf-Stöttinghausen spielte beim Dorffest in der Hünenburg. © Sabine Nölker

„Unser Dorffest war und ist sehr, sehr gut besucht“, sind sich Christoph Scholz und Marcel Beuke am Sonntagnachmittag einig. Im Schatten des Hauptgebäudes in der Hünenburg genießen sie gerade ein Stück Torte und bestaunen das Treiben in der Wallanlage.

Scharrendorf – Es klingen Shantys über das Areal, Kinder versuchen sich beim Bullenreiten und die schattigen Sitzgelegenheiten sind fast alle besetzt. Gemeinsam hält das Duo Rückblick auf den Samstag. Der Festausschuss des Schützenvereins, der das Dorffest unter Leitung der beiden Herren organisiert, ist zu diesem Zeitpunkt schon mehr als zufrieden. „Mit zwölf Mannschaften beim Menschen-Kicker-Turnier haben wir einen neuen Rekord.“

Eine der Mannschaften war ein Kinderteam, das sich auf dem sechsten Platz behaupten konnte und so manchen „alten Fußballer“ hinter sich ließ. Am Ende stand „Energie-Kopfnuss“ ganz oben auf dem Siegertreppchen, gefolgt von „Gerstenfeld“ sowie „Big Moos“. Nach der Siegerehrung ging es nahtlos zur Hünenburg-Open-Air-Party mit DJ Harry weiter.

Die Helfer an den Theken und den Essensständen hatten alle Hände voll zu tun. „Man muss bedenken, dass die Frauen und Männer das ehrenamtlich machen und keine Fachkräfte sind“, lobt Scholz und ist dankbar, dass sich wieder Cliquen und Nachbarschaften sowie Mitglieder des Schützen- und Heimatvereins für die Dienste gemeldet hatten.

Lob an Ehrenamtliche

„Nach zwei Jahren Pause haben wir beim Einkauf gemerkt, dass die Preise stark gestiegen sind.“ Nur dadurch, dass Ehrenamtliche den Service übernahmen, konnten die Preise für die Gäste am Ende moderat gehalten werden. „Wir bieten auf dem Dorffest alle Attraktionen für die Kinder kostenlos an“, erklärt Beuke. Finanziert werde alles aus den Einnahmen vom Getränke- und Speisenverkauf.

Das Angebot konnte sich sehen lassen: Burger, Schwenkbraten, Erbsensuppe, eine Cocktailbar und ein Tortenbüfett mit knapp 40 Kuchen und Torten – gebacken und gespendet von den Scharrendorfer Frauen boten eine breite kulinarische Palette.

Gestern startete das Dorffest mit einem Frühschoppen, am Nachmittag kamen die Kinder auf ihre Kosten. Bullenreiten, Hüpfburg, Spiele, Preise, ein Luftballonwettbewerb und mehr versüßten ihnen den Sonntag. Die Erwachsenen lauschten den Auftritten des Spielmannszugs Scharrendorf-Stöttinghausen sowie der Schmalver Buddelschippers. „Wenn man das alles beobachtet, kann man nur Danke sagen“, sagt Scholz in Richtung der Helfer, aber auch allen Akteuren und Besuchern. „Unser Dorffest war wieder einmal ein absoluter Höhepunkt.“