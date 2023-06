Gratis: Outdoor-Turnen im Twistringer Hochzeitswald

+ © Sigi Schritt sigischritt@web.de Zeigt zahlreiche Möglichkeiten, an den Holzgeräten Sportübungen zu absolvieren: Elfriede Hotze (74) aus Borwede, Übungsleiterin beim TV Heiligenloh. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sigi Schritt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

13 Stationen laden im Twistringer Hochzeitswald dazu ein, etwas für die eigene Fitness zu tun. Die Stadt hofft, dass Vereine und Schulen Erklärvideos beisteuern.

Twistringen – Trimm-dich-Pfad hieß früher, was in Twistringen im Hochzeitswald entstanden ist. In dem Park mitten in der Stadt ist nach Angaben der Gleichstellungsbeauftragten Heike Harms in diesem Jahr für rund 25 000 Euro eine Outdoor-Sportanlage entstanden, die auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Denn sie ist eingebettet in einen Park und einen Mehrgenerationenplatz. „Es soll ein Ort der Begegnung sein“, sagt Heike Harms. Aber auch Bewegung und Fitness sollen hier möglich sein. Wie zum Beispiel unscheinbar wirkende Parkbänke in das Konzept integriert werden können, führte am Dienstagabend Elfriede Hotze mit ihrer Sportgruppe vom TV Heiligenloh vor.

Physiotherapeutin Katrin Schwarze hat Übungen entwickelt und Erklärvideos bereitgestellt

Die 74-jährige Übungsleiterin aus Borwede zeigte aber nicht nur an den Bänken, welche Übungen möglich sind, sondern auch an weiteren Stationen. Insgesamt sind es 13, und alle haben Namen bekommen, die an Begriffe rund um eine Hochzeit erinnern: Hochzeitskutsche, Blumenkinder, Braut und Brautelternbank, um nur einige zu nennen.

Warum kann die Brautelternbank ein gutes Sportgerät sein? Auf der Sitzfläche kann man sich auf den Rücken legen. Der Oberkörper wird angehoben, die Beine nacheinander angezogen und die Hände nach vorne gestreckt. Abwechselnd werden ein Bein und ein Arm diagonal gestreckt.

+ Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Twistringen, Heike Harms, macht eine Übung vor und zeigt gleichzeitig, wo die Anleitung zu finden ist. An der Stirnseite des Holzes befindet sich ein QR-Code, der zu einem Video führt. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Diese und weitere Übungen hat die Physiotherapeutin Katrin Schwarze für die Stadt Twistringen entwickelt. Die Physiotherapeutin empfiehlt bei der Durchführung der Übung ein langsames Tempo zu wählen, um eine vollständige Streckung der Beine zu erreichen.

Die Übungen werden in Videos vorgemacht. Die Sequenzen können im Internet abgerufen werden. Die Gleichstellungsbeauftragte erklärt, wie das funktioniert: Jede Station hat einen sogenannten QR-Code erhalten. Dabei handelt es sich um eine Version des Barcodes, der mit einem Smartphone eine Vielzahl von Informationen übertragen kann. „Es ist völlig egal, welche App man benutzt. Sie muss nur Barcodes lesen können“, ergänzt Heike Harms. Erfasst das Handy an einer Gerätestation den dazugehörigen QR-Code richtig, sollte ein Video laufen. Zurzeit sei es jedoch nur möglich, einen einzigen Film mit Erklärungen zu zeigen, so Harms.

Twistringen wünscht sich Abwechslung: Gesucht werden mehr Übungen und mehr Videos

Die Stadt Twistringen möchte für Abwechslung sorgen und wünscht sich daher weitere Videos mit anderen Übungen. Die könnten allesamt mit Handys gedreht werden. Ziel sei es, zu jeder Station möglichst viele Übungsvariationen anzubieten, die dann wiederum per QR-Code abgerufen werden können. Deshalb seien alle Sportvereine ebenso wie Schulen aufgerufen, sich an dem Projekt zu beteiligen. Wenn Jung und Alt sich an den Erklärfilmen beteiligen, würde einmal mehr der Mehrgenerationengedanken berücksichtigt.

Bisher umfasst die Filmsammlung erst 26 Übungen. Die der Physiotherapeutin Katrin Schwarze wurden kürzlich mit Sequenzen von Sportlern des TV Heiligenloh ergänzt.

+ Können per Video abgerufen werden: zahlreiche Übungsvorschläge mit Erklärungen. © Sigi Schritt

Bei den Nutzern kommen sie gut an, so die Gleichstellungsbeauftragte. Sie hatte dieses Projekt angeregt und Physiotherapeutin Katrin Schwarze für die ersten Videos gewinnen können. Diese hatte zum Beispiel für die Braut (Station mit Schwebebalken) eine sportliche Übung vorgeschlagen, bei der man auf einem Schrägbalken am tiefsten Punkt steht, das Standbein anwinkelt, das Schwungbein kurz über den Boden zieht und vor das Standbein setzt.

Training mit dem eigenen Körpergewicht ‒ Zusatzmaterial wird nicht benötigt

Und welche Variationen macht die 74-jährige Übungsleiterin aus Borwede vor? Sie balanciert auf den Balken, die um einen Pfahl angeordnet sind. „Je mehr Leute auf den Balken stehen, desto schwieriger wird es. Man darf sich möglichst nicht abstützen.“ Es sei gar nicht so einfach, aneinander vorbeizukommen, sagt sie. Und als Elfriede Hotze den Teilnehmern eine Wasserflasche zuwirft und sie auffordert, diese zurückzuwerfen, erhöhte sie den Schwierigkeitsgrad. „Man kann auch andere Gegenstände benutzen“, sagt sie.

Die Übungen seien leicht nachzumachen, allerdings können Wiederholungen schweißtreibend werden. Elfriede Hotze und ihre Gruppe stellen dem Trimm-dich-Pfad im Freien ein gutes Zeugnis aus. Sogar Bürgermeister Jens Bley habe das Projekt positiv begleitet und Liegestütze auf der Bräutigamsbank vorgeführt. Auch das sei im Video festgehalten.

Trainiert wird auf dem Freiluftgelände grundsätzlich mit dem eigenen Körpergewicht. Könnte man das nicht zu Hause machen? Warum also an den Rubinienbalken im Hochzeitswald trainieren? Klar, man könnte sich zu Hause fit halten, aber wer macht das schon, sagte Harms. „Hier gibt es zahlreiche Anregungen. Außerdem sind hier oft Leute unterwegs.“ Die Gleichstellungsbeauftragte weiter: „In Gesellschaft macht es mehr Spaß.“