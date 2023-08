Der Göpel in Scharrendorf ist eingeweiht

Der fertige Göpel. Er steht auf dem Dorfplatz gegenüber der Grundschule. © Privat

In Scharrendorf gibt es eine neue Anlaufstelle: den Göpel auf dem Dorfplatz. Am Wochenende wurde das kleine Bauwerk eingeweiht.

Scharrendorf – Erfreut und stolz hat Ortsbürgermeister Rolf Meyer bei einer kleinen Einweihungsfeier am Wochenende den gemeinschaftlich erstellten Scharrendorfer Dorfgöpel präsentiert. Das Gebäude selbst ist jetzt fertiggestellt und konnte „der Öffentlichkeit übergeben“ werden, wie Bernhard Brinkmann im Namen der Scharrendorfer Dorfgemeinschaft in einer Pressemitteilung berichtet.

Die wenigen noch ausstehenden Arbeiten auf dem Grundstück können wegen der Pflanzzeit erst im Herbst ausgeführt werden. Der Göpel steht auf dem Dorfplatz an der Stöttinghauser Straße, gegenüber der Grundschule.

Zu der Einweihungsveranstaltung waren insbesondere alle Beteiligten eingeladen, nämlich die zahlreichen Helfer, Nachbarn und Förderer. Aber auch alle sonstigen Interessierten waren willkommen. In einer kurzen Begrüßung stellte Ortsbürgermeister Meyer noch einmal den Werdegang des Baus dar, war er es doch, der den Bau initiiert und entscheidend vorangebracht hatte. Es gab so mache Hürde zu überwinden.

Göpel in Scharrendorf: Es gab so manche Hürde

Der Göpel sollte ursprünglich bereits im Jahr 2020 zum Dorfjubiläum entstehen. Die damaligen Einschränkungen in der Corona-Pandemie verhinderten dies. So konnten erst im Jahre 2022 die letzten Hürden genommen werden. Die Bauarbeiten begannen schließlich mit dem symbolischen ersten Spatenstich am 3. Juni.

Dank der erfreulichen tatkräftigen Unterstützung durch viele Helfer gingen die Bauarbeiten zügig voran und so konnte am 29. Juli Richtfest gefeiert werden. Die Witterung in den Wintermonaten verzögerte zunächst die weiteren Arbeiten. Nachdem diese im Frühling wieder aufgenommen werden konnten, wurde Mitte Juli dieses Jahres als letzter Schritt der Rasen eingesät.

„Jetzt zeigt sich der fertiggestellte Göpel eindrucksvoll und sehr repräsentativ auf diesem Dorfplatz im Zentrum der Ortschaft“, heißt es in der Mitteilung. Dass er gerne und von vielen Gästen angenommen wird, habe sich schon in der kurzen Zeit seiner Freigabe gezeigt. Viele durchreisende Fußgänger und Radfahrer würden ihn gerne für eine Rast nutzen. Aber auch die einheimische Bevölkerung treffe sich dort zum gemütlichen gemeinsamen Beisammensein.

Dank an alle, die den Bau des Göpels in Scharrendorf ermöglicht haben

Meyer bedankte sich bei allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Ohne die freiwilligen Helfer, die Nachbarn, die örtlichen Vereine und aller sonstigen Förderer und Unterstützer wäre das Projekt nicht so unproblematisch umsetzbar gewesen, hob er hervor. Die Einweihungsfeier sollte dafür eine kleine Entschädigung sein.

Ein „volles Haus“ im und am Göpel begrüßte Ortsbürgermeister Rolf Meyer im Beisein von Bürgermeister Jens Bley. © Privat

Bürgermeister Jens Bley überbrachte die herzlichen Glückwünsche der Stadt Twistringen zu dem Bauwerk. Das städtische Gelände habe dadurch eine wesentliche Aufwertung erhalten. Es sei jetzt zu einem attraktiven Blickfang und einem gern genutzten Anlaufpunkt inmitten der Ortschaft geworden.

Die Gäste freuten sich anschließend mit den offiziellen Vertretern über das gemeinsam erreichte Ergebnis und feierte dies noch bis in die Nachtstunden.