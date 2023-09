Gesundheitsparcours am Schwimmpark in Twistringen geplant

Von: Sabine Nölker

Wo jetzt noch die Schwimmerin aus Holz ist, soll ein Gesundheitsparcours entstehen. ARCHIVBILD: KÖNEMANN © Heinfried Husmann

Die Saison im Twistringer Schwimmbad neigt sich ihrem Ende zu. Trotz des durchwachsenen Wetters fällt das Fazit zufriedenstellend aus. Und es gibt schon wieder große Pläne: Sanierungen stehen an, und außerdem soll vor dem Freibad ein Gesundheitsparcours entstehen.

Twistringen – „Ihr leistet fantastische Arbeit“, lobte Vorsitzender Peter Schwarze am Montagabend bei der Mitgliederversammlung des Förderkreises des Twistringer Schwimmparks nicht nur das Team um Schwimmmeister Torben Jüttner, sondern auch die DLRG und die Übungsleiterinnen des TV Heiligenloh. Die Schwimmpark-Saison endet am 15. September. Das Fazit fällt trotz der gekürzten Öffnungszeiten am Ende positiv aus.

Mehr als 40 Anwesende, darunter Bürgermeister Jens Bley, folgten dem Bericht des Vorsitzenden über das vergangene Geschäftsjahr. Das Anbaden am ersten Maiwochenende soll sich künftig zu einer Tradition entwickeln. Gemeinsam mit der evangelischen und katholischen Kirche sowie dem Kulturverein Kurt habe man durch die Veranstaltung Gelder sammeln und das Ziel „Alle Kinder sollen schwimmen lernen“ erfolgreich umsetzen können, so Schwarze.

Im Mai und Juni wurden je zwei Schwimmkurse für 35 Kinder angeboten, die schnell belegt waren. Im Juli und August waren es sieben Kurse mit 65 Kindern, hinzu kam ein Kurs für Kinder mit Migrationshintergrund sowie ein Kurs für erwachsene Nichtschwimmer.

Projektkosten liegen bei 85 000 Euro

Gemeinsam mit der Stadt hat sich der Förderkreis um ein Förderprojekt bemüht: Auf der freien Fläche vor dem Schwimmpark, da wo die Schwimmerin aus Holz steht, soll ein Gesundheitsparcours entstehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 85 000 Euro, die Förderung beträgt 65 000 Euro.

„Der Schwimmpark ist bedeutend für Twistringen“, so Bürgermeister Bley. „Sowohl für einheimische wie auch auswärtige Besucher.“ Dass der Schwimmpark nicht nur „schön und wichtig ist, sondern auch fordert“, machte Bley an zwei Zahlen deutlich. Kosteten Betrieb und Unterhaltung im Jahr 2018 noch 327 000 Euro, so seien es 2022 bereits 540 00 Euro gewesen.

Weiter machte er deutlich, wie schwer es sei, adäquates Fachpersonal zu finden. Man sei froh, in diesem Jahr einen Auszubildenden gefunden zu haben. Das solle auch weiter ein Weg sein, dem Personalmangel entgegenzuwirken.

Sanierungskonzept geplant

Zudem berichtet Bley, dass Anfang Oktober ein Dienstleister gemeinsam mit den Schwimmmeistern ein Sanierungskonzept aufstellen werde. „Vom Becken bis zur Technik, von der Pflasterung bis zur Verrohrung.“ Seine Hoffnung: nach und nach die Sanierung in den kommenden Jahren umzusetzen. Die Rutsche soll bereits Ende 2024 in Angriff genommen werden. Geschätzte Kosten: 100 000 Euro.

Schwimmmeister Torben Jüttner berichtet über eine durchwachsene Saison mit aktuell mehr als 47 000 Besuchern. „Das macht mich zufrieden, da es mehr ist, als in Freibädern in den umliegenden Städten.“ Mit dem guten Wetter seien auch problematische Gäste in den Schwimmpark gekommen. „Da kam dann auch der Sicherheitsdienst ins Spiel, um das Personal und die Gäste zu schützen.“

Nils Kunst berichtet vonseiten der DLRG, dass weitere vier Übungsleiter im nächsten Jahr ausgebildet werden, um die große Anzahl an Kindern und Jugendlichen betreuen zu können. Im Durchschnitt nehmen 50 Personen freitags an dem Training teil. Es werden Bronze-, Silber- und Goldkurse sowie Rettungsschwimmkurse und am Goldenstedter See Standup-Paddling angeboten.

75 Prozent der Teilnehmer nicht aus Twistringen

Der TV Heiligenloh stockt im kommenden Jahr ebenfalls seine Übungsleiterinnen auf sechs auf. Im laufenden Jahr hat der Verein mit fünf Übungsleitern zwölf Kurse mit 180 Teilnehmern angeboten. „Der Bedarf läuft auf mehr Abendstunden hinaus“, sagte Bärbel Diedrichs seitens des Vereins. 75 Prozent der Teilnehmer kämen nicht aus Twistringen, sondern unter anderem aus Vechta, Nordwohlde, Goldenstedt, Bruchhausen-Vilsen, Sulingen und Bassum.

Am Ende hatten die Anwesenden die Möglichkeit, Ideen vorzubringen. So wünschen sich manche neue Fahrradständer, eine Verschönerung des Eingangsbereichs und neue Duschköpfe in der Damen-Sammelkabine. Ein Anwesender bat darum, die Zuwegung – die Jahnstraße – besser zu pflegen. Er sehe einen Gefahrenpunkt in dem zugewachsenen Weg. Ein weiterer Vorschlag: Die zur Zeit wenig genutzte Villa M der Pfadfinder für den Schwimmpark nutzbar zu machen. Darin läge großes Potenzial.