Gesundheitscheck für ältere Autofahrer? Das sagen die Twistringer

Ein Gesundheitschecks für ältere Autofahrer? Ja, sagen alle Befragten der Parkplatz-Gespräche, sie finden aber das von der EU vorgeschlagen Alter (70) zu niedrig.

Twistringen – Piloten kennen das: Wer ins Cockpit will, muss sich regelmäßig einem Gesundheitscheck mit eingehender körperlicher Untersuchung unterziehen. Das sogenannte „Medical“ ist je nach Alter zwischen sechs und zwölf Monate gültig. Es ist sowohl für Berufs-, als auch für Freizeitpiloten vorgeschrieben. Für Autofahrer gibt es solche Gesundheitsprüfungen noch nicht. Die Europäische Union will das ändern, um das Autofahren sicherer zu machen.

Bis zu 15% aller Verkehrsunfälle sind auf den Gesundheitszustand des Unfallfahrers zurückzuführen

Fahrer, die aus medizinischer Sicht nicht fahrtüchtig sind, sind eine der Hauptursachen für Unfälle, so die EU-Kommission in einer Pressemitteilung. Sie zitiert eine Studie, nach der zwischen fünf und 15 Prozent aller Verkehrsunfälle auf den Gesundheitszustand des Fahrers zurückzuführen sind. Die EU-Kommission schlägt unter anderem vor, dass Führerscheine für Autofahrer ab 70 Jahren nicht mehr 15, sondern nur noch fünf Jahre gültig sein sollen. Außerdem soll die Verlängerung der Lizenz von der Feststellung der Fahrtauglichkeit abhängig gemacht werden. Was sagen die Twistringer dazu?

„Im Prinzip“ finde er das Vorhaben der Europäischen Union gut, antwortet Frank Haarman aus Twistringen beim Parkplatzgespräch. Der 51-Jährige kennt verschiedene Situationen mit älteren Autofahrern, die er als „gefährlich“ bezeichnet. „Sie fahren sehr langsam, blinken nicht oder fahren nicht direkt auf der Fahrbahn, sondern in der Mitte“, sagt er. „Manche ältere Autofahrer sind sich nicht sicher, ob sie Vorfahrt haben oder nicht. Sie zögern beim Abbiegen oder Weiterfahren“, hat der Twistringer beobachtet.

Allerdings sollte die Grenze nicht bei 70, sondern bei 75 Jahren liegen, so Frank Haarman. Auch zu den finanziellen Aspekten hätte er einen Vorschlag: Die Krankenkassen sollten die Kosten für den Gesundheitscheck übernehmen. Altersarmut dürfe kein Grund sein, auf die Verlängerung zu verzichten. Diese Gesundheitsprüfung könnte zum Beispiel der Hausarzt erledigen, meint der Twistringer. Dazu gehöre für ihn auch ein Reaktionstest. Dabei könnte zum Beispiel gemessen werden, wie schnell jemand mit den Beinen auf ein Bremspedal tritt.

Auch Johannes Döpkens aus Twistringen befürwortet die Überprüfung der Fahrtauglichkeit. Eine Gesundheitsüberprüfung mit 70 Jahren sei für ihn aber zu früh. Es gebe Ausnahmen, aber seiner Meinung nach seien Menschen mit 70 körperlich und geistig auf der Höhe. Der 58-Jährige plädiert dafür, die Grenze bei mindestens 75 Jahren zu ziehen. „80 wäre angemessen“, sagt er.

Befragte Bürger empfinden 70 als zu geringes Alter für den ersten verpflichtenden Check

„Grundsätzlich finde ich es gut, dass ab einem gewissen Alter ein medizinischer Check durchgeführt wird“, sagt Mike Hoppensack. „Ältere Menschen fahren unsicher, fahren langsam“, sagt er. Man merke, wenn jemand kognitiv nicht mehr so fit sei. Bei manchen älteren Senioren habe er gedacht, dass der Fahrer nicht auf die Straße gehöre, sagt der Twistringer. Ein neues EU-Gesetz dürfe aber nicht dazu genutzt werden, den Straßenverkehr auszudünnen. Man müsse die Situation der Menschen berücksichtigen.

Für den 48-Jährigen aus Twistringen ist es allerdings schwer zu sagen, wo die Altersgrenze verlaufen soll. Bei der Gesundheitsprüfung müsse man auch abwägen, ob jemand zum Beispiel in der Stadt oder auf dem Land wohne. In der Stadt könne man wegen des besseren ÖPNV-Angebots eher auf ein Fahrzeug verzichten als auf dem Land. „Dort brauchen ältere Menschen ein Auto, um zum Supermarkt, zum Arzt zu fahren oder um andere Dinge zu erledigen.“

Forderung: Kosten der Gesundheitschecks müssen sozial verträglich sein

Petra Steding (56) aus Ehrenburg befürwortet einen Gesundheits-Tüv für ältere Verkehrsteilnehmer, um eine Gefährdung auszuschließen. Sie nennt ein Beispiel. In ihrem Wohnort gebe es ältere Herren um die 80, die im ersten oder zweiten Gang über die Straße kriechen, wenn sie in Richtung Twistringen oder Sulingen fahren. Konkret würden sie mit 30 oder 40 Kilometern pro Stunde durch die Gegend schleichen, obwohl auf diesen Straßen 100 Sachen erlaubt seien. „Das ist wegen der anderen Verkehrsteilnehmer brandgefährlich“, sagt sie. Die langsamen Autofahrer seien ein Verkehrshindernis.

Wenn der Entwurf der Europäischen Kommission umgesetzt würde, hätten Menschen, die gesund und fit sind, nichts zu befürchten. Für die Familien sei es viel besser, wenn ein Außenstehender einem älteren Autofahrer sagt, dass er als Fahrer im Straßenverkehr nichts mehr zu suchen habe, meint Steding. Versuche ein Familienmitglied, den Senioren das Autofahren auszureden, könne das im Streit enden.

Ein Gesundheitscheck sollte erst ab 75 Jahren eingeführt werden. „Mit 70 sind die meisten noch fit“, begründet Petra Steding ihren Vorschlag. Außerdem würden die Menschen in Zukunft länger arbeiten. Eben noch im Berufsleben, dann plötzlich Rentner und der Gesundheitszustand müsse überprüft werden. Das passe nicht zusammen.

Die Kosten einer Gesundheitsuntersuchung sollten sozial verträglich sein. Schließlich seien die Renten im Durchschnitt nicht so hoch. Ein solcher Check wäre eine zusätzliche finanzielle Belastung, sagt sie. Und: Die Verkehrsplanung müsse zudem besonders die Gebiete berücksichtigen, in denen ältere Menschen wohnen. Der ÖPNV auf dem Land sei ausbaufähig. So gebe es beispielsweise keinen Bus von Ehrenburg nach Sulingen, der im Stundentakt fährt.