Gesucht: Historische Fotos zum 750-Jährigen

Abbenhausen - Von Theo Wilke. „Abbenhausen blickt 2020 auf 750 Jahre zurück. Der Ortsrat möchte dieses Jubiläum angemessen würdigen und feiern“, betont Ortsbürgermeister Bernhard Kunst. Geplant sind ein bunter Abend, eine Neuauflage der Aktion „Ein Dorf fährt aus“ und eine Chronik mit historischer Fotoschau.

Deshalb hatte der Ortsrat vor Kurzem die Einwohner zu einem ersten Infoabend eingeladen, um sie in die Überlegungen und Vorbereitungen einzubeziehen. Mehr als 50 Interessierte kamen ins Dorfgemeinschaftshaus.

Nach einem Dokument im Bistumsarchiv wurden vor 750 Jahren die ersten Höfe in Abbenhausen aufgelistet. Twistringens Stadtarchivar Friedrich Kratzsch berichtete aus der Historie. Diese wird sich 2020 in einer Broschüre wiederfinden. Auch alte Fotos von Familien, Höfen und dem gesellschaftlichen Leben in Abbenhausen. Der Ortsrat ruft die Bevölkerung dazu auf, solche Erinnerungsbilder für die Chronik zur Verfügung zu stellen. Gedacht wird auch an einen Jubiläumskalender mit Monatsblättern, die beeindruckende Fotomotive enthalten. Kunst: „Wir möchten auch die Veranstaltung,Ein Dorf fährt aus’ wieder aufleben lassen.“

Das Jubiläum soll sich auch in den traditionellen Festen wiederfinden, etwa beim Dorffest, beim Schützenfest und schließlich beim Twistringer Stadtschützenfest, dessen Ausrichter 2020 die Abbenhäuser Schützen sein werden.

Außerdem erfuhren die Anwesenden vom stellvertretenden Ortsbürgermeister Karl-Heinz Knabe, dass für das kommende Jahr auch eine gemeinsame Veranstaltung mit Abbenhauser, Mörsener, Scharrendorfer und Marhorster Beteiligung geplant sei. Denn auch die Nachbarn feiern ihr 750-jähriges Bestehen. Der Ort für dieses Jubiläumsevent mit Familiencharakter muss laut Bernhard Kunst aber noch besprochen werden.

Ende März oder Anfang April soll es das nächste Vorbereitungstreffen geben. Bis zu 20 Abbenhauser haben sich bereits spontan gemeldet und in eine Liste eingetragen, die bereit sind, sich bei den Vorbereitungen zu engagieren. Es soll auch eine Arbeitsgemeinschaft gebildet werden.

Und die wird auch auf eine kleine Sage aus der Region stoßen: In grauer Vorzeit, so erzählte man sich früher im Dorf, sollen die Brüder Abbo, Bigo und Kobbo den noch siedlungsleeren Raum unter sich aufgeteilt und mit ihren Familien drei Dörfer gegründet haben: das heutige Abbenhausen, Binghausen und Köbbinghausen.

„Wenn man diese Deutung auch in den Bereich der Sage verweisen muss, ist sie doch so abwegig nicht, denn tatsächlich lassen sich die Namen aller fünf Ortsteile auf altgermanische Personennamen zurückführen“, schreiben Twistringens Archivare Otto Bach und Friedrich Kratzsch im Buch „Twistringen – eine Heimatkunde“ von 1999.