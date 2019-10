Geschicklichkeit und Präzision gefragt

Team von DC Blue Bulls lädt zum ersten öffentlichen Dartturnier ins Sportlerheim ein

+ Gemeinsam freuen sich Torsten Schütte und Stefan Trost auf das erste Darts-Turnier im Rock- und Sportlerheim Twistringen. Foto: SABINE NÖLKER

Twistringen - Von Sabine Nölker. Dart findet immer mehr Anhänger – auch in Deutschland. Eine Sportart, die Geschicklichkeit und Präzision erfordert, aber auch für Zuschauer toll anzusehen ist. Torsten Schütte ist dem Dart „verfallen“ und spielt mit seinen Teamkollegen Wolfgang und Günter Fuhrmann, Heiko Sander sowie Christoph Arndt in der A-Liga, der höchsten Liga im Landkreis Vechta. Nun richtet das Team, bekannt unter dem Namen „DC Blue Bulls“ am Donnerstag, 31. Oktober, ab 11 Uhr ihr erstes eigenes Darts-Turnier im Rock- und Sportlerheim am SCT-Stadion aus.