Kirchenvorstandswahlen in der Pfarrei St. Anna: Gerade jetzt!

Von: Katharina Schmidt

Einige der Kandidaten und Kandidatinnen für den Kirchenvorstand und den Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Anna. © Katharina Schmidt

Alle vier Jahre sind Hunderttausende Katholiken im Bistum Osnabrück dazu aufgerufen, ihre Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände neu zu wählen. Am Wochenende des 5. und 6. Novembers ist es wieder so weit – auch in der Pfarrei St. Anna Twistringen. Die Wahl fällt in eine Zeit, in der sich Kirche im Umbruch befindet. Passend dazu steht die Wahl unter dem Leitwort „Deine Stimme – gerade jetzt!“

Twistringen / Bassum / Harpstedt - In der Pfarrei St. Anna, zu der auch die Ortskirchen Harpstedt, Marhorst und Bassum gehören, treten für die Gremien 24 Kandidaten und Kandidatinnen an. Sechs von ihnen stehen zum ersten Mal auf der Liste. Darunter: Andrea Feldmann. Die 54-jährige medizinische Fachangestellte hat sich bereits bei der Kinderkirche und in einer Gitarrengruppe engagiert, nun kandidiert sie für den Pfarrgemeinderat. Das Motto „Gerade jetzt!“ passt sehr gut zu ihrer Einstellung. „Mir macht es Mut, dass es in der Pfarrei St. Anna die Möglichkeit gibt, sich bei Maria 2.0 zu engagieren, dass die Regenbogenfahne an der Kirche hing und dass es den Segen für alle gibt“, erzählt sie. Ebenfalls neu auf der Liste für den Pfarrgemeinderat stehen Volker Arnkens und Gregor Owczarek.

Der Pfarrgemeinderat stellt die Weichen für ein lebendiges Gemeindeleben, zum Beispiel durch einladende Begegnungen und Feste oder seelsorgerische Angebote. Der Fokus des Kirchenvorstandes hingegen liegt auf finanziellen und verwaltungsmäßigen Angelegenheiten. Er stellt den Haushalt auf, entscheidet in vermögensrechtlichen Fragen oder beschäftigt sich mit der Einstellung von Mitarbeitern.

Erstmals für den Kirchenvorstand stehen Daniel Kramer, Patrick Wilkens und Lukas Weßels zur Wahl. Weßels ist mit 26 Jahren der Jüngste unter ihnen. Er war, wie er selbst sagt, „ewig und drei Tage“ im Jugendvorstand aktiv. Aus dem Jugendalter wächst er heraus, in der Kirche mitmischen will er weiterhin. „So kann man sich als junger Mensch einbringen“, sagt er.

„Kirche ist nicht nur das Gebäude und der Gottesdienst“

Zu den jüngeren Kandidaten zählt auch die 27-jährige Handelsfachwirtin Lena Niehues. Sie war jahrelang als Gruppenleiterin im Jugendbereich aktiv. „Ich glaube, dass wir in Twistringen superviel Potenzial haben, um die Jugend zu erreichen. Wir müssen sie an dem richtigen Punkt abholen und mitnehmen“, meint sie und nennt als Beispiel Filmabende. „Kirche ist nicht nur das Gebäude und der Gottesdienst.“

Georg Kalthoff, Apotheker aus Bassum, ist – mit einer kurzen Auszeit zwischendrin – schon seit den 90ern im Kirchenvorstand aktiv. Er sei damals vom Pastor angesprochen worden, erinnert sich der 75-Jährige. „Ganz unvoreingenommen habe ich ja gesagt.“ Damals waren die vier Ortsgemeinden noch nicht in einem Gemeindeverbund vereint, das geschah 2011.

Kirche weiterhin vor Ort stattfinden lassen

Kalthoff ist es ein Anliegen, dass Kirche vor Ort stattfindet. Dieser Aspekt ist Stefan Hoffmann, kaufmännischer Angestellter und zum wiederholten Mal auf der Liste für den Pfarrgemeinderat, ebenfalls wichtig. Die Kirche sei „leider ein schrumpfender Verein. Das ist so, das ist traurig.“ Er versuche, die Fahne hochzuhalten, „damit Kirche vor Ort weiter stattfindet“. „Für mich war es immer wichtig, Kirche vor Ort zu leben“, sagt auch Elke Weßels, Kandidatin für den Kirchenvorstand.

In der zurückliegenden Wahlperiode hat Corona viele Vorhaben verhindert, bedauert Daniela Masurenko, die für den Pfarrgemeinderat kandidiert. „Wir hoffen jetzt, in der nächsten Wahlperiode vieles umsetzen und etwas bewegen zu können.“

Ein wesentliches Ziel von Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat ist es, noch näher zusammenzurücken. Außerdem sollen neue Ausschüsse die Arbeit in den Gremien lebendiger machen. „Es soll bunter werden“, verrät Pastoralreferentin Birgit Hosselmann. Sie hofft, dass viele Kirchenmitglieder zur Wahl gehen und den Kandidaten und Kandidatinnen so den Rücken stärken.

Wahlberechtigt sind alle katholischen Kirchenmitglieder ab 16 Jahren. Das Ergebnis wird am 6. November ab 18 Uhr im Twistringer Pfarrzentrum bekannt gegeben. Es wird dort ein Angebot am Wahlsonntag nach der Messe geben: Ein paar Jugendliche aus dem katholischen Jugendvorstand (KJT) backen in St. Anna Waffeln, um den Wahlgang zu versüßen.

Die Wahllokale: Jeder Wahlberechtigte muss vor Ort in seiner Heimatkirche wählen. Die Öffnungszeiten:

St. Anna, Twistringen 5. November: 15 bis 18 Uhr;

6. November: 10 bis 16 Uhr

Christ-König, Harpstedt 5. November: 16 bis 19 Uhr

St. Marien, Marhorst 6. November: 9 bis 12 Uhr

St. Ansgar, Bassum 6. November: 9 bis 14.30

Briefwahlunterlagen zu der Wahl können bis Donnerstag, 3. November (zu den Öffnungszeiten der jeweiligen Pfarrbüros), unter Vorlage des Personalausweises vor Ort abgeholt werden. Abgegeben werden können die Briefwahlunterlagen bis Freitag, 4. November, 18 Uhr, in den Briefkästen an den jeweiligen Ortskirchen.



