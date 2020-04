Corona-Folgen in Twistringen: Geplante Investitionen liegen bis Ende Juli auf Eis

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Corona-Pandemie erschüttert die Stadt Twistringen auch finanziell. Das aktuelle Haushaltspaket wird wieder aufgeschnürt. „Die Geldmittel brechen uns weg“, erklärt Bürgermeister Jens Bley. Um weiterhin liquide zu bleiben, muss die Kommune schon jetzt einschneidende und unpopuläre Einsparungen vornehmen.

Der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss (VA) hat jetzt einige geplante Investitionen bis Ende Juli verschoben, ausgesetzt beziehungsweise auf Eis gelegt. Maßnahmen, die noch nicht begonnen wurden. Der größte Brocken ist laut Bürgermeister das Neubauvorhaben der Kita an der Werner-von-Siemens-Straße. Es sollte eigentlich bis zum Herbst 2021 verwirklicht sein. Insgesamt rund 2,8 Millionen Euro sind im Investitionsprogramm veranschlagt. In diesem Jahr werden laut VA nur eine Million Euro berücksichtigt. „1,8 Millionen werden wir auf Eis legen“, erläutert Bürgermeister Bley auf Nachfrage. „Wir möchten zumindest Ende 2020 mit dem Bau beginnen, um sicherzustellen, dass die Kita spätestens im Mai 2022 den Betrieb aufnehmen kann“, heißt es weiter.

Dies hat zur Folge, dass die Übergangszeit für Krippen- und Kita-Kinder ab kommenden Herbst in den Mobilklassen in Scharrendorf nicht ein, sondern zwei Jahre betragen wird. Was auch bedeutet: Der Bürgermeister nimmt seine Aussage zurück, wonach die Übergangslösung zu Lasten der Grundschule nur ein Jahr dauern werde. Dies, so Bley, habe er der Schulleitung am Markt und der Elternvertretung auch schon mitgeteilt. Dort sei man natürlich nicht begeistert.

Sollte der Erweiterungsbau am Markt nicht pünktlich zum neuen Schuljahr bezugsfertig sein, braucht es wiederum eine Alternative für die Mobilklassen-Schüler aus Scharrendorf. Eine Übergangslösung ist angedacht: Für einige Monate müssten zwei ehemalige Klassenräume, jeweils nur 50 Quadratmeter groß, im Altbestand der Schule am Markt genutzt werden. „Wir müssen das noch mit der Landesschulbehörde absprechen. Es ist für eine kurze Zeit aber erträglich“, gibt sich der Bürgermeister optimistisch. Und fügt noch hinzu: Dann müsste auch der geplante Ganztag um ein Jahr hinausgeschoben werden.

Der VA hat Kürzungen im Bereich der Straßensanierung von insgesamt 90 000 Euro beschlossen. Der Gehweg an der Sulinger Straße hinter dem Bahntunnel wird erst 2021 angelegt. Beispielsweise wird auch die Straße Am Pohl in Mörsen zurückgestellt.

Mit der Erweiterung der Kita St. Marien an der Steller Straße, Ecke Annenstraße, ist begonnen worden. Allerdings liegen nun der Abriss des Hauses Annenstraße 1 sowie die Herrichtung der Außenanlagen auf Eis. Das entlastet den Stadthaushalt um rund 120 000 Euro. Schließlich ist der Mehrgenerationspark 2020 kein Thema mehr. Einsparung: etwa 70 000 Euro.

„Wenn es noch schlimmer kommen und die Liquiditätslücke noch größer ausfallen sollte, müssen wir über einen Nachtragsetat nachdenken“, betont Bley. Ansonsten könne man mit dem genehmigten Haushalt weiterarbeiten.

Fraglich sei noch, ob der nächste Haushalt überhaupt genehmigt werde, wie die Einnahmen in den kommenden Jahren ausfallen, was notfalls noch gestrichen werden müsste, gibt Bley zu bedenken. In den kommenden Monaten werde sich zeigen, ob Twistringen den Gürtel noch enger schnallen muss.

Im Ergebnisetat stehen ebenfalls Kürzungen und Einsparungen bevor. Die Restbudgets werden laut Bürgermeister um 50 Prozent gekürzt, in den Teilhaushalten müssen mindestens 20 Prozent eingespart werden.

Unter dem Strich soll dies eine Ersparnis von insgesamt knapp 400 000 Euro bringen. „Die Einsparungen werden grundsätzlich jeden von uns treffen“, sagt Bley, „auch unsere Verwaltung im Rathaus“.