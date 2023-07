Genesis, Beckmann und mehr: Twistringer Verein Kurt präsentiert Halbjahresprogramm

Von: Katharina Schmidt

Der neue Veranstaltungsflyer des Vereins Kurt (Kultur und Unterhaltung Raum Twistringen) ist da. „Druckfrisch und so voll wie nie!“, freut sich Sabine Nölker vom Vorstandsteam. „Twistringen hat wirklich ein tolles, buntes Programm!“ Es gibt Konzerte, Lesungen, Führungen und Vorträge.

Sie verweist zum Beispiel auf eine Lesung von Reinhold Beckmann. Der gebürtig aus Twistringen stammende Journalist und Musiker liest am 4. November aus seinem Buch „Aenne und ihre Brüder“. Darin erzählt er die Geschichte seiner Mutter und Familie.

Große Neuerungen gibt es beim Twistringer Weihnachtsmarkt: Den veranstaltet ab sofort Kurt. Ort des Geschehens wird künftig nicht mehr der Innenhof der St.-Anna-Kirche sein, sondern der Centralplatz. Auch die Hobbykunstausstellung zieht um. Statt wie bisher im Pfarrzentrum sollen die Aussteller die Möglichkeit bekommen, ihre Waren in einem kleinen Budendorf ab der Domschänke bis zum Centralplatz zu präsentieren.

Die neue Kulturbühne bietet Platz für musikalische Beiträge wie das Twuster Köppelgrölen. „Anders und neu“ soll der Weihnachtsmarkt werden, fasst Nölker zusammen. Was auf jeden Fall bleibe: Die traditionellen Auftritte des Blasorchesters und des Kinderchors der Grundschule am Markt.

Nicht alle Veranstaltungen im Flyer organisiert Kurt selber – auch Events anderer Vereine und Gruppen, die bei Kurt Mitglied sind, tauchen darin auf. Insgesamt informiert der neue Flyer über 31 Veranstaltungen, darunter Klassiker wie „Rock die Anna“, das Sommernachts- und das Weihnachtskonzert des Blasorchesters, das Weinfest oder Konzerte in der Alten Ziegelei. Ein Höhepunkt: Am 21. Oktober tritt dort Ray Wilson auf, ehemaliger Sänger der Band Genesis.

Ein weiteres Highlight ist laut den Kurtis der Besuch des Jungen Chors Münster am 18. November. Bei einem Chor-Workshop können junge Menschen Musikstücke einstudieren, die sie am Abend gemeinsam mit dem Chor dem Publikum im Zuge eines Konzertes präsentieren. „Für jede Altersstufe ist etwas dabei“, verdeutlicht Sandra Kolatzki vom Kurt-Vorstand.

Teil des Kulturprogramms ist auch eine Ausstellung des Twistringer Künstlers Badran Bari im Herbst im Rathaus. Der aus Syrien stammende Künstler hält in seinen Werken seine Flucht und die Liebe zu seiner Heimat fest. „Das sind wirklich beeindruckende Bilder“, erzählt Sabine Nölker.

Den Flyer lässt Kurt nicht mehr per Post verteilen, um Geld und Papier zu sparen. Das Programm liegt an vielen Stellen öffentlich aus und ist online zu finden.

Die Termine im Überblick

19. August Konzert Blasorchester

19. und 20. August Dorffest Abbenhausen

19. August Fototour durch die Alte Ziegelei

25. und 26. August Weinfest

1. September Rock die Anna

2. und 3. September Erntefest Stelle

10. September Tag des offenen Denkmals

10. September Ökumenische Radtour

23. September Dust ‘n’ Bones in der Ziegelei

1. Oktober Tag der Regionen

12. Oktober Vernissage Badran Bari

21. Oktober Konzert Ray Wilson in der Ziegelei

27. Oktober Halloween-Nacht

3. November Vortrag Kunstgeschichte Sizilien

3. November Nachts auf dem Friedhof

4. November Lesung mit Reinhold Beckmann

9. November Gästeführung: Jüdische Spuren

9. November Gedenken an Reichspogrom

10. November Ökumenischer Laternenumzug

17. November Gästeführung im Sitzen

18. November Lesung „Räuber Hotzenplotz“

18. November Junger Chor Münster

24. November Basteln im Strohmuseum

1. Dezember Weihnachtsshow Strohmuseum

2. und 3. Dezember Weihnachtsmarkt

3. Dezember bis 7. Januar Krippe Centralplatz

6. Dezember Nikolaus auf dem Centralplatz

9. Dezember Ziegelei Weihnacht

10. Dezember Konzert Blasorchester

24. Dezember „Wir warten auf Weihnachten“



Zeiten und Preise und weitere Infos im Kurt-Flyer oder unter www.kurt-ev.de