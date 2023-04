Gemüse Meyer bietet Kurt ein Haus als Begegnungszentrum an

Von: Horst Meyer

Teilen

Möchten mit Kurt Begegnungs- und Veranstaltungsräume für Kinder in Twistringen entwickeln: Marlies Meyer (5.v.l.) und ihre Tochter Maria Beermann (3.v.r.) Mit auf dem © sind von links Sandra Kolatzki, Nicole Lenz, Sandra Wehausen, Petra Fuchs, Sabine Nölker, Ingrid Rasche und Gary Castle vom Vorstand des Kulturvereins. Foto: Horst Meyer

Gemüse Meyer hat dem Twistringer Kulturverein Kurt ein unschlagbares Angebot gemacht: Das Unternehmen zahlt Erstausstattung und Betriebskosten, wenn Kurt Begegnungsräume betreibt.

Twistringen – Wenn ein relativ junger Verein von Bürgermeister Jens Bley als „Bereicherung für die Stadt Twistringen“ bezeichnet wird, spricht daraus schon öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung der Aktivitäten. Das Lob erhielt der Twistringer Kulturverein Kurt während der gut besuchten Mitgliederversammlung am Donnerstag im Rathaus.

Kleine Kinder sollen bei der Nachnutzung des Wohnhauses im Fokus stehen

Und Anerkennung gab es noch von ganz anderer Seite: Maria Beermann und Marlies Meyer stellten ein Projekt vor, bei dem sie Kurt gerne mit im Boot hätten. Laurenz und Marlies Meyer bieten dem Verein die kostenlose Nutzung ihres Wohnhauses an, das voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte wegen Umzugs in einen Neubau frei werden wird. Sie wünschen sich, dass kleine Kinder eine zentrale Rolle bei der zukünftigen Nutzung spielen.

Hinzu kommt, dass Gemüse-Meyer, der Betrieb der Familie Meyer, im Rahmen eines Sponsorings die Erstausstattung und die Betriebskosten des Gebäudes weiterhin übernehmen würde.

Maria Beermann, eine Tochter von Marlies und Laurenz Meyer, im Betrieb für das Marketing zuständig, hatte sich bereits viele Gedanken zur weiteren Nutzung gemacht. Zu den verworfenen Ideen zählte beispielsweise ein Betriebskindergarten für Gemüse Meyer. „Das scheiterte letztendlich an formalen Hürden“, berichtete Maria Beermann.

Sie hatte aber auch festgestellt, dass „die eigenen Ziele gut zu denen des Kulturvereins passen“. „Wir hatten fünf Kinder. Im Haus herrschte immer viel Leben. Das möchten wir weiterhin erhalten, auch wenn wir selbst nicht mehr darin wohnen“, schilderte Marlies Meyer ihre Motivation und gab damit den bereits erwähnten Fokus auf Kinder vor.

Gedacht ist an Begegnungs- und Veranstaltungsräume für unterschiedlichste Nutzung. Beginnen könnte es Anfang 2024 mit einem Indoor-Winterspielplatz, einem „gemütlichen und verspielten Begegnungsort außerhalb der eigenen vier Wände, an dem die Kinder sich austoben können, während die Erwachsenen sich bei einem Heißgetränk austauschen“, wie es in der vorläufigen Projektbeschreibung von Maria Beermann heißt.

Kurse für Erwachsene wären im neuen Kurz-Zuhause denkbar

Da im Gebäude mehrere Räume zur Verfügung stehen, wären auch Kursräume für Yoga, Tanzen und Musik, Mal- und Bastelkurse, Kochen mit Kindern, Lesehilfen und vieles mehr denkbar.

Als Projektname steht mit Hinweis auf den Hauptsponsor „Kleine Möhrchen“ im Raum. Ihre Projektbeschreibung hat Maria Beermann unter das Motto „Gemeinsam nachhaltig wachsen“ gestellt.

Mit ihrer Vorstellung liefen die Vertreter von Gemüse-Meyer bei den Kurt-Mitgliedern offene Türen ein.

Der Verein mit den „vielen Ideen“ zeigt sich offen für die Ideen. „Wir haben die Frauenpower, das zu reißen“, ist sich die Vorsitzende Sandra Kolatzki sicher, auch wenn ihr klar ist, dass zur Umsetzung des Konzepts viele weitere Hände benötigt werden.

Für die Vorsitzende Sabine Nölker ergibt sich dadurch auch die Chance „auf ein Zuhause für Kurt“. Auch wenn die weiteren Details in den nächsten Monaten zwischen den Beteiligten entwickelt werden müssen, zeichnet sich hier eine weitere Bereicherung für Twistringen ab.