Geklaut: Abschlussfeier der Haupt- und Realschule Twistringen findet ohne Zeugnisübergabe statt

Twistringen - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in die Haupt- und Realschule eingebrochen und haben einen Tresor geklaut. Darin waren die Zeugnisse aller vier Abschlussklassen, die am Freitag feierlich übergeben werden sollten.

In dem Tresor befanden sich zudem diverse Schlüssel sowie auch die Zeugnisse von etwa zehn anderen Schulklassen, welche nächste Woche ausgegeben werden sollten. Die Abschlussfeier findet am Freitag trotz fehlender Zeugnisse statt, teilt die Polizei mit. Sie werden in den kommenden Tagen nachgereicht.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag waren unbekannte Täter gewaltsam in die Schule eingebrochen, gestohlen wurde allerdings nichts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter an den Einbrüchen beteiligt gewesen sind. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter Telefon 04242/9690 zu melden.

Rubriklistenbild: © imago