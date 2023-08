Gegen die Wegwerfgesellschaft: Reparatur-Café in Twistringen geplant

Von: Katharina Schmidt

Teilen

Manfred Hagen repariert eine Lampe im Kaufhaus. © Katharina Könemann

Ehrenamtliche wollen in Twistringen ein Reparatur-Café verwirkliche. Dafür suchen sie noch ehrenamtliche Mitstreiter.

Twistringen – Der Toaster will nicht mehr so richtig? Weg damit. Die Nähmaschine ist kaputt? Ab in den Müll. Die Taschenlampe gibt den Geist auf? Ein paar Klicks und eine neue ist bestellt. Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Um dem etwas entgegenzusetzen, wollen Ehrenamtliche in Twistringen ein Reparatur-Café aufbauen.

Wobei sich Manfred Hagen, einer der treibenden Kräfte, mit dem Wort Café noch etwas schwertut. Ihm schwebt in erster Linie ein Ort vor, an dem Menschen an regelmäßigen Terminen mit kaputten Kleingeräten vorbeikommen können, um mit ehrenamtlichen Tüftlern zu schauen, ob sich da noch was machen lässt – dem Geldbeutel und vor allem der Umwelt zuliebe. Die Geräte sollten maximal so groß sein, dass man sie noch tragen kann. „Die Kühltruhe nicht, die kriegt man nicht unter den Arm“, verdeutlicht Sylvia Holste-Hagen.

Das Reparatur-Café in Twistringen soll an der Bahnhofstraße 58 entstehen

Das Reparatur-Café ist ein Projekt des Vereins Fair Kauf. Jenem Verein, der das Soziale Kaufhaus an der Bahnhofstraße 13 betreibt. Das Reparatur-Café soll allerdings nicht in dem Hauptgeschäft entstehen, sondern im Möbellager von Fair Kauf an der Bahnhofstraße 58 (ehemaliges Bekleidungsgeschäft Kretschmer).

„Da haben wir einen Raum, den wir schon ein wenig vorbereitet haben“, verrät Manfred Hagen. „Regale sind da, eine Kaffeemaschine ist da, und eigentlich könnten wir jetzt peu à peu anfangen. Was uns fehlt, sind Personen, die das zusammen mit uns machen möchten.“ Menschen zum Beispiel, die sich mit Technik auskennen, vielleicht beruflich etwas in der Richtung gemacht haben, und eine ehrenamtliche Aufgabe suchen.

Das Reparatur-Café könnte einmal im Monat öffnen. Das sei bisher aber nur eine Idee, betont Manfred Hagen. Ziel sei, das Projekt gemeinsam mit den Helfern zu entwickeln. „Wir haben derzeit zwei, drei Interessenten, die sich vorstellen können, mitzumachen. Wir wünschen uns aber noch ein paar mehr, um das Reparatur-Café kontinuierlich anbieten zu können“, so Hagen.

Reparatur-Café in Twistringen: Infoabend für Interessierte

Für alle Interessenten gibt es am Samstag, 26. August, um 11.30 Uhr ein Treffen im zukünftigen Reparatur-Café an der Bahnhofstraße 58. Wer mit dem Gedanken spielt, das Projekt zu unterstützen, an diesem Termin aber verhindert ist, kann einfach beim Sozialen Kaufhaus anrufen.

Reparatur-Cafés gibt es unter anderem schon in Syke, Bassum oder Stuhr. „Aber wenn man viel Benzin verfahren muss, um eine Kleinigkeit reparieren zu lassen, dann ist der Umweltgedanke nicht mehr richtig präsent“, sagt Sylvia Holste-Hagen.

Dingen ein zweites Leben zu schenken, passt in das Konzept des Sozialen Kaufhauses. Dort verkaufen Ehrenamtliche Gebrauchtes zu günstigen Preisen – zum Beispiel Kleidung, Spiele, Kindersachen, Hausrat, Bücher und Möbel. Tops und T-Shirts sind momentan für nur einen Euro zu haben. Bei einem Gang durch den Laden zieht Sylvia Holste-Hagen eines der Tops hervor. „Hübsch, oder? Wir haben wirklich schöne Sachen.“ Besonders gefragt seien Kleidung, Handtücher und Bettwäsche.

Das Kaufhaus hat an zwei Tagen pro Woche geöffnet, immer montags und donnerstags. „Pro Tag haben wir zwischen 60 und 100 Verkäufe“, überschlägt Sylvia Holste-Hagen. „Manchmal auch mehr als 100. Unser Angebot wird richtig gut angenommen. Wir haben viel zu tun und es macht viel Spaß.“

Im Sozialen Kaufhaus Fair Kauf: Sylvia Holste-Hagen präsentiert Tops, die im Angebot sind. © Privat

Fair Kauf ist eine beliebte Anlaufstelle für Menschen mit geringem Einkommen. Viele Kunden kaufen aber auch aus Überzeugung dort ein. „Es gibt durchaus in allen Altersklassen Menschen, die sagen: Ich mache bei diesem Vielkonsum nicht mehr mit“, verdeutlicht Holste-Hagen.

Bei den Sachen, die im Fair-Kauf-Kaufhaus über den Tresen gehen, handele es sich um Spenden. Das Team freue sich über gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Wäsche und Co. „Manchmal kriegen wir auch Säcke, auf denen ,Lumpen‘ steht. Lumpen wollen wir nicht.“

Bei Fair Kauf in Twistringen sind ehrenamtliche Helfer gern gesehen

Auch beim Kaufhaus-Team gilt: Freiwillige Helfer sind gern gesehen. „Wenn jemand noch Lust hat, wir haben immer viel zu tun“, wirbt Holste-Hagen. „Im vergangenen Jahr sind zwei, drei Helfer neu angefangen. Das ist eine echte Bereicherung“, freut sie sich. Denn selbst wenn der Laden gerade nicht geöffnet habe, müssten zum Beispiel Spenden sortiert und Waren eingeräumt werden. Das Team von Fair Kauf unterstützt zudem die Bremer Suppenengel oder Kinderheime, indem es bei Bedarf passende Pakete zusammengestellt.

Fair Kauf ist ein gemeinnütziger Verein. Alle Einnahmen fließen zurück in den Unterhalt der Einrichtung. Wer Mitglied werden möchte: Der Monatsbeitrag beträgt zwei Euro. Auch passive Mitgliedschaften sind möglich. Momentan zählt der Verein 15 Mitglieder, etwa zehn davon helfen aktiv im Laden mit.

Das Fair-Kauf-Kaufhaus hat zu folgenden Zeiten geöffnet: montags und donnerstags von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr, Telefon: 04243/602231.