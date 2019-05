Gartenträume und Trauungen vor Japan-Kulisse

Neuer Eingangsbereich bei Bellersen zum Saisonstart / Ab Sonntag täglich geöffnet

+ Wegweiser aus Bruchglas.

Twistringen - Von Theo Wilke. Auf einer alten Dachpfanne am Torbogen prangt der Spruch „Zuerst hatte ich den Garten, dann hatte der Garten mich“. Heinrich Bellersen lacht. Ja, das trifft voll auf ihn zu. Mit Leib und Seele erweitert er Jahr für Jahr seine Themengärten. Er hat den neuen Eingang mit dem eindrucksvollen Steinpflaster an der Dorfstraße, Ecke Mörsener Kirchweg, auch selbst kreiert. Dahinter zeigen neue Wegweiser die Route durch Bellersens rund 5 500 Quadratmeter große grüne Oase. Am Sonntag um 14 Uhr wird die Besuchersaison in Mörsen eröffnet. Der Eintritt ist frei.