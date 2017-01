Streit nach Baumfällaktion in Heiligenloh: Nordmann soll zurücktreten

Twistringen - Von Theo Wilke. Den „sofortigen Rücktritt von sämtlichen Ämtern“ verlangt die Freie Wählergemeinschaft Twistringen und Ortschaften (FWG) von SPD-Stadtrat Friedrich Nordmann. Sie wirft dem Bissenhausener auch als stellvertretenden Bürgermeister vor, eine „rechtswidrige Baumfällaktion in Heiligenloh“ durchgeführt zu haben.

Nordmann reagierte Freitag auf Nachfrage völlig überrascht und verständnislos auf den Vorstoß. „Ich bin verantwortlich, aber ich habe die Bäume nicht abgesägt.“ An Rücktritt denkt er nicht.

FWG-Sprecher Ulrich Helms erklärt dagegen: „Unstreitig hat Herr Nordmann gleichwohl wider besseres Wissen zu seinem eigenem Vorteil im öffentlichen Wegeraum eine das Landschaftsbild prägende Kastanie und zahlreiche Pappeln fällen lassen und das Stammholz entwendet.“ Wer fremdes und öffentliches Eigentum von seinem eigenen nicht unterscheiden könne, sei als Bürgermeister oder Stellvertreter völlig ungeeignet.

Stadtverwaltung war informiert

Die FWG erwähnt nicht, dass Friedrich Nordmann in den vergangenen Jahren laut Fachbereichsmitarbeiterin Ulrike Ehlers häufiger im Auftrag der Stadt Arbeiten erledigt hat – bislang zufriedenstellend und zuverlässig.

Auch vor der Baumfällaktion im Bereich an der Henckemühle war die Stadtverwaltung informiert, dass Nordmann auf öffentlichem Grund neben seiner Weide – wie in den vergangenen Jahren – einige Pappeln entfernen würde. Am Ende hat er jemanden beauftragt. Und das ist selbst nach Aussage von Ortsbürgermeisterin Anke von der Lage-Borchers (FWG) „dumm gelaufen“.

Fraktionssprecher Helms erinnert daran, dass in der letzten Ratssitzung 2016 einvernehmlich festgestellt worden sei, dass Aufträge zur Beschneidung von Hecken und Bäumen, die Räumung von Gräben und so weiter „ausschließlich durch Herrn Brinkmann oder eine entsprechende Kraft der Stadtverwaltung erfolgt“ – ausnahmslos nur nach vorheriger Rücksprache mit dem zuständigen Ortsbürgermeister oder der Ortsbürgermeisterin. Friedrich Nordmann erklärt noch, dass nicht Herr Brinkmann dafür zuständig sei, sondern Frau Ehlers.