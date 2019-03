FWG: Jens Bley soll Bürgermeister werden

Twistringen - Von Theo Wilke. „Wir unterstützen den unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Jens Bley aus Mörsen“, verkündet Ulrich Helms für die Freie Wählergemeinschaft Twistringen und Ortschaften (FWG). „Wir können uns doch nur nach der besten Fachkompetenz richten“ und die habe der 40-Jährige, betont Helms im Vorfeld der Bürgermeisterwahl am 26. Mai.

Stadtratsfraktion, Vorstand und die komplette FWG seien geschlossen der Auffassung: „Das machen wir.“ Jens Bley bringe die nötigen Voraussetzungen mit. Das zeige schon sein beruflicher Werdegang, etwa sein erfolgreiches Studium zum Diplom-Verwaltungswirt. „Der bringt das“, ist FWG-Vorsitzender Helms überzeugt und zeigt sich zugleich sichtlich beeindruckt vom Mörsener Ortsbürgermeister und seinem Werdegang. Nicht zuletzt davon, dass Jens Bley sich sogar seit Jahren in der Personalvertretung der Polizei erfolgreich engagiere. „Dass die Berufskollegen Herrn Bley gewählt haben, spricht doch für ihn und zeichnet ihn zusätzlich aus.“

Auf unsere Nachfrage, auf welche Resonanz der öffentliche Bewerber-Aufruf (Zeitungsanzeige) zur Bürgermeisterwahl am 26. Mai gestoßen sei, berichtet Ulrich Helms unter anderem, dass die Anzahl mit fünf Bewerbern von außerhalb überschaubar gewesen sei. Darunter seien aber durchaus kompetente Interessenten gewesen – am Ende aber im Vergleich zu Bley nicht passend für Twistringen, oder sie hätten aus persönlichen Gründen ihre Bewerbung zurückgezogen. Schließlich sei die Wahl auf Jens Bley gefallen, und der lebe auch noch in Twistringen.

