Twistringen hat bald einen Soccer-Court

Die fleißigen Helfer an der Stelle, von wo aus die Tribüne abgetragen wird. Der Zaun im Hintergrund markiert das vorgesehene Gelände, auf dem auch zwei Soccer-Courts Platz finden. © Nölker

Erster Arbeitseinsatz des Fußball-Freundeskreis im SCT mit Unterstützung der Firma Luers

Twistringen – Um auf einem Soccer-Court Fußball zu spielen, muss man weit fahren. Entweder nach Bremen oder Espelkamp. Geht es jedoch nach den Mitgliedern des Fußball-Freundeskreises im SCT, wird schon bald einer am SCT-Stadion gebaut werden. Für dieses Projekt haben sie sich bei der Bift – der Bürgerinitiative für Twistringen – beworben.

Als eines von neun Projekten hat diese Idee eine echte Chance, Zuschüsse für den rund 30 000 Euro teuren Court zu bekommen.

„Der größte Mehrwert für unseren Verein ist ein Soccer-Court“, ist sich Jannis Rotermel, Kassenwart des Fußball Freundeskreis sicher. „Deshalb haben wir uns im Verein für dieses Projekt starkgemacht.“ Doch wo? Die Antwort kam nach Rücksprache mit dem Hauptvorstand und der Fußballsparte umgehend: direkt neben dem Vereinsheim inklusive der rechten Tribünenseite. „Das ist da, wo nie jemand steht“, sagt Hans-Dieter Jurga lachend.

Der Platz ist ganzjährig bespielbar

Der Pressewart sieht in dem Soccer-Court eine große Chance für Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche, aber auch zum Beispiel den Gehfußballern. „Das absolut Positive an so einem Court ist, dass das Angebot, dort zu spielen, ganzjährig gilt“, erklärt Rotermel weiter. Außerdem sei so ein Platz für die Jugendspielgemeinschaft Twistringen-Mörsen-Marhorst von enormer Bedeutung. „Wir haben einfach zu wenig Hallenzeiten“, und in den Monaten Dezember und Januar seien die Sportplätze gesperrt. „Durch den Soccer-Court haben die Jugendmannschaften dann eine Ausweichmöglichkeit.“

Dies gelte aber auch für die Schulen im Stadtgebiet. „Ihnen wird damit eine Gelegenheit gegeben, auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen einen variablen Outdoor-Sport zu betreiben.“

„Haben zu wenig Hallenzeiten“

Nun wartet der Fußball-Freundeskreis aber nicht so lange, bis Gelder zugesichert wurden, sondern packt bereits jetzt kräftig an. Bei einem Arbeitseinsatz verrichteten ein Dutzend Männer vorbereitende Arbeiten. Mit der Unterstützung der Firma Lüers entfernte die Truppe die Sträucher und Büsche, entfernten das gesamte Wurzelwerk und entsorgten es fachgerecht bei der AWG. Nun gilt es, die Platten der Tribüne abzutragen sowie den gesamten Wall bis zum Stadion-Ende.

„So schaffen wir nicht nur Platz für einen Court, sondern auch ein zweiter wäre möglich“, freut sich Rotermel. Dieser könne als Beach-Soccer oder gar Beach-Volleyballplatz genutzt werden. „Aber das ist noch Zukunftsmusik“, fügt er hinzu. Erst einmal wolle man sich auf einen Soccer-Court konzentrieren. Dieser koste 18 000 Euro, Folgekosten nicht ausgeschlossen.

Anstrengend: Die Beseitigung des Wurzelwerks. © Nölker

Die Größe solch eines Platzes beläuft sich in der Regel auf zwischen 350 bis maximal 800 Quadratmeter. Das Spielfeld mit zwei Toren wird ringsum von einem Bandensystem eingegrenzt. Oft – und so soll es auch in Twistringen werden – wird ein Ballschutznetz integriert. „So kann schneller gespielt werden, da der Ball dauerhaft im Spiel bleibt“, erklärt der Rotermel, der auch als Schiedsrichter tätig ist.

Die Banden sollen später auch für die Refinanzierung des Courts sorgen, da hier die Werbeflächen vermietet werden. „Den Bausatz für den Court werden wir in Eigenregie aufbauen“, so Rotermel. Das spare weitere Kosten.

Die Arbeitsdienste, weitere folgen in den kommenden Wochen, werden laut Freundeskreis ein Thema bei der Spartenversammlung sein. „Auch wenn alle Herrenmannschaften vertreten waren, benötigen wir noch viel mehr Hände“, fügt Jurga hinzu. „Auch die Jugendlichen können uns unterstützen“, denn schließlich komme ihnen am Ende der Platz ja auch zu Gute.