Früher oder später betrifft es jeden

Twistringen - Von Janna Silinger. Es ist das erste Mal, dass im Twistringer Rathaus eine Seniorenmesse geplant ist. Und es ist längst an der Zeit, sind sich die Mitglieder des Seniorenbeirats der Stadt sicher. Umso größer ist nun die Freude, dass die Planungsgruppe es geschafft hat, unter dem Titel „Selbstbestimmt leben – auch im Alter“ für Samstag, 2. November, zwischen 10 und 17 Uhr ein sehr umfangreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Das richtet sich nicht ausschließlich an Senioren, sondern ebenso an Menschen mit physischen oder psychischen Einschränkungen, sowie Angehörige und Interessierte. Denn früher oder später betreffen die Themen, die dort behandelt werden, jeden von uns, wissen die Organisatorinnen. „Auch die Eltern werden mal älter“, sagt Anke Döpkens aus dem Beirat. Im November vergangenen Jahres hätten sie eine ähnliche Messe in der Zukunftswerkstatt in Syke besucht, berichtet Döpkens. So seien sie auf die Idee gekommen, etwas ähnliches auch in Twistringen in die Wege zu leiten. Die Vorbereitungen haben fast ein Jahr gedauert. Aber nun steht der Plan: 32 Aussteller aus Twistringen und umzu haben sich bereit erklärt, ihre Arbeit oder Produkte an Ständen im Rathaus vorzustellen. Der Aufbau ist dabei nicht nach Themen sortiert, sondern bunt gemischt. „Jeder soll möglichst überall langgehen“, begründet das Döpkens.

Stände werden im Erdgeschoss, in der ersten und zweiten Etage aufgebaut. „Es gibt ja aber einen Fahrstuhl“, betont Hedwig Harms. Das Angebot reicht von Infos über Fahrdienste, Seniorenberatungen, Pflegedienste und barrierefreies Wohnen bis hin zur Kriminalprävention. Der Enkeltrick sei noch immer ein sehr großes Thema, berichten die Frauen.

Des Weiteren sind sechs Vorträge im Sitzungssaal des zweiten Obergeschosses geplant. Wolfgang Rehling von der Verkehrswacht informiert über E-Bikes und gibt Tipps für den sicheren Umgang damit. Ebenfalls ein Verkehrsthema: der Beitrag von Marco Niemann über Fahrseminare für Senioren. „Viele haben Angst, dass man ihnen gleich den Führerschein wegnimmt. Aber so ist das nicht“, versichert Hedwig Harms. Ein anderer Punkt ist beispielsweise die richtige Nutzung von Rollatoren. Für viele sei die Anschaffung eines Rollators noch immer eine Hürde, so Harms. Dabei sind die Geräte bei der richtigen Einstellung äußerst praktisch und hilfreich im Alltag.

In der Bücherei an der Brunnenstraße 5 A hat der Beirat ein sportliches Mitmach-Angebot geplant. Sportbekleidung ist dafür nicht erforderlich. „Wir hoffen, dass viele das annehmen.“

Und auch Raum für Gespräche soll geschaffen werden. So können die Besucher sich auf Kaffee, Kuchen und herzhafte Kleinigkeiten freuen. Die Seniorenmesse ist kostenlos.