Von Anette Hoffmeier

Twistringen – Mit dem Motto Frohsinn und Andacht lockte der Dekanatschor am Sonntagnachmittag etwa 100 Zuhörer zu Tanz-, und Liebesliedern und deren geistlichen Bearbeitungen in das Pfarrzentrum.

Die 24 Sänger eröffneten mit „Nun fanget an“ von Hans Leo Hassler mit kräftigem Chorklang und freudig fröhlicher Ausstrahlung das liebevoll zusammengestellte Programm.

Gut gelaunt erläuterte Kantor Johannes Schäfer, dass sehr viele geistliche Lieder ihren Ursprung in weltlichen Liedern haben. So wurden damals, in der Zeit der Renaissance-Musik, die beliebtesten Melodien des Volkes mit geistlichen Texten versehen und fanden so Eingang in die Kirche.

Durch das Nebeneinanderstellen dieser Lieder wie „An hellen Tagen“ (Giovanni Gastoldi) und „In dir ist Freude“, „Innsbruck, ich muss dich lassen“ (Heinrich Isaac) oder „Entlaubet ist der Walde“ (Thomas Stoltzer) und „Lob Gott getrost mit Singen“ (Johann Eccard) konnten die Gäste deutlich hören, dass der mal fröhliche, mal traurige, mal tänzerische Charakter der ursprünglich weltlichen Lieder beim Versehen mit geistlichen Texten erhalten geblieben ist.

Aufgelockert wurde das Programm durch verschiedene Stücke für Oboe und Orgelpositiv von Georg Philipp Telemann. Die Marhorsterin Helen Beuke bereicherte das Programm durch ihr sehr gefühl- und ausdrucksvolles Spiel auf der Oboe.

Dass es dem Publikum gefallen hatte, konnte anschließend an der großen Spendenbereitschaft für den Förderkreis für Kirchenmusik abgelesen werden.