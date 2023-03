Frischer Wind bei der Flüchtlingsinitiative Twistringen

Spaß am Kreismuseum: Die Kinder freuen sich über den Ausflug mit der FiT. © Sigi Schritt

Bewährte Angebote laufen wieder an, neue sind in Planung: Die Flüchtlingsinitiative Twistringen steckt in den Vorbereitungen für viele Aktionen. Unter anderem steht am Freitag eine Fastenveranstaltung auf der Agenda.

Twistringen – Das Wetter spielt zwischenzeitlich zwar noch etwas verrückt, aber: Die Fahrradsaison läuft an. Die Flüchtlingsinitiative Twistringen (FiT) plant auch in diesem Jahr wieder Fahrradausflüge mit Kindern im Alter von circa sieben bis 13 Jahren, zum Beispiel zu Spielplätzen in und um Twistringen. Allerdings kommen zu den Touren, die immer mittwochs sind, oft Kinder mit zu kleinen, zu großen oder gar kaputten Rädern.

Der Wunsch der Kinder, etwas zu machen, ist groß.

Die Bürgerinitiative für Twistringen (Bift) könnte helfen. „Der Wunsch der Kinder, etwas zu machen, ist groß“; sagt Gabriele Hagedorn von der FiT. Das macht sie unter anderem an der guten Beteiligung an einem Ausflug zum Kreismuseum in Syke fest, den die Flüchtlingsinitiative vor ein paar Tagen für Kinder angeboten hat. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten eine unbeschwerte Zeit, spielten, lachten.

So soll es auch bei den Fahrradausflügen sein. Die FiT hat einen Antrag bei der Bift gestellt. Die Bürgerinitiative verteilt bekanntlich Spendengelder an verschiedene Bürgerprojekte. Die FiT würde sich über 2000 Euro für ihre Arbeit mit Kindern freuen, zum Beispiel, um gebrauchte Fahrräder zu kaufen oder kaputte reparieren zu können. Ein paar Helme würde die FiT ebenfalls gerne anschaffen.

Ab Mitte April können die Mitglieder der Bift entscheiden, welche Projekte gefördert werden sollen. Schon sicher hat die Flüchtlingsinitiative Unterstützung in Form von helfenden Händen: Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums werden im Rahmen eines Ehrenamtsprojektes bei den Mittwochsaktionen helfen. „Darüber freuen wir uns sehr“, sagt Hagedorn. „Unsere Angebote sind für alle offen“, hebt sie hervor. Die Nationalität spiele keine Rolle.

Das gilt auch für den Sprachtreff für Frauen am Freitagvormittag, den die FiT seit Jahren anbietet. Die Frauen können sich dort in lockerer Atmosphäre austauschen und Deutsch lernen.

Sprachkurse: Situation verschärft

Hagedorn betont, wie wichtig Sprache für Integration sei. Durch den Krieg in der Ukraine seien viele zusätzliche Flüchtlinge ins Land gekommen, das Angebot an Sprachkursen sei allerdings nicht im gleichen Maße gestiegen. Es fehle an Lehrerinnen und Lehrern, die Situation habe sich verschärft.

Die Frauen der Gruppe möchten künftig auch zusammen Sport machen und spielen mit dem Gedanken, eine Nordic-Walking-Gruppe auf die Beine zu stellen. Aktuell sind sie noch auf der Suche nach einer Person, die die Gruppe anleiten und trainieren könnte.

Der FiT schwebt außerdem vor, mittelfristig einen Fahrradfahrkurs für Frauen anzubieten. In Deutschland ist es für die meisten Menschen normal, schon als Kind Fahrradfahren zu lernen. In anderen Ländern ist das nicht so. Dabei bedeutet Fahrradfahren gerade in ländlichen Gegenden Mobilität – und damit auch ein Stück Freiheit.

Die Flüchtlingsinitiative hat sich während der Flüchtlingswelle um 2015 zusammengefunden. Aktuell engagieren sich circa 15 Personen bei der Initiative.

Auf die richtige Balance kommt es an. © -

Neben der Frauengruppe und den Ausflügen für Kinder gibt es noch die Hausaufgabenhilfe. Aktuell läuft außerdem nach der Coronazeit das Abendcafé wieder an. Das wird in erster Linie von Männern besucht, aber Frauen und Kinder können ebenso vorbeischauen. Auch hier gilt: Alle Nationen sind willkommen, auch Deutsche. Das Abendcafé ist ein offener Treff, immer 14-tägig donnerstags von 18 bis 20 Uhr in der Begegnungs- und Kontaktstelle der Caritas an der Bahnhofstraße. Am nächsten Donnerstag, 30. März, ist es wieder so weit.

Die Flüchtlingsinitiative und die Caritas arbeiten in vielfacher Hinsicht Hand in Hand, zum Beispiel auch bei der individuellen Familienberatung. Zudem arbeitet die FiT mit der Schulsozialarbeit der Grundschule am Markt oder auch mit der Kirche zusammen.

So gibt es am kommenden Freitag, 31. März, ab 19 Uhr eine Veranstaltung rund ums Fasten im Twistringer Pfarrzentrum. Das Fasten verbindet derzeit verschiedene Religionen: Der islamische Fastenmonat Ramadan hat begonnen, und auch für viele Christen ist die Zeit vor Ostern eine Zeit des Fastens. An dem Abend soll es darum gehen, Speisen mitzubringen, die zum jeweiligen Fastenritualen passen, gemeinsam zu essen und sich auszutauschen.