Freunde seit 40 Jahren

133 Bonnétabler reisen am Himmelfahrtstag an / Jubiläumsfestakt in Alter Ziegelei

+ Bürgermeister Karl Kunst (r.) und sein französischer Amtskollege Marcel Vigneron 1977 in Bonnétable. - Foto: Wolfgang Bößl

Twistringen - Von Theo Wilke. Es ist der 30. April 1977: Twistringens Bürgermeister Karl Kunst und sein französischer Amtskollege Marcel Vigneron unterzeichnen in Bonnétable die offizielle Gründungsurkunde zur Städtepartnerschaft – und lösen damit eine große Freundschaftswelle über Grenzen hinweg aus. Das ist 40 Jahre her. Nächste Woche soll dies mit einem Begegnungsabend auf dem Bonnétable-Platz und einem Festakt in der Alten Ziegelei gefeiert werden.