Freunde der Alten Ziegelei präsentieren die „höllisch gute Gitarristin“ Ana Popovic

Von: Sabine Nölker

Zu Gast in Twistringen in der Alten Ziegelei: Ana Popovic. © Ana Popovic

„Wir hoffen, dass wir bei unserem letzten Konzert dieser Saison noch einmal die Pressenhalle so richtig voll bekommen“, erklärt René Beckmann von den Freunden der Alten Ziegelei. Mit Ana Popovic konnte eine preisgekrönte Gitarristin, Sängerin und Songwriterin engagiert werden. Am Freitag, 11. November, ist sie zu Gast in der Alten Ziegelei und hoffentlich vor vollem Haus.

Twistringen – Ana Popovic blickt auf eine inzwischen 20-jährige Karriere zurück, die im Jahr 1998 im Alter von 22 mit ihrer ersten Band begann. Bereits zwei Jahre später veröffentlichte Popovic ihr erstes Solo-Album „Hush!“, das ihr den großen Durchbruch beschert habe. Seitdem gehe es für sie nur noch bergauf, was an zahlreichen Awards zu sehen sei. „Insbesondere die Auftritte mit Größen wie B.B. King, Joe Satriani, Jeff Beck oder Joe Bonamassa zeugen davon, dass Ana mittlerweile ganz oben angekommen ist! Lob gab es sogar von Weltstars wie Billy Gibbson von ZZ Top oder Bruce Springsteen, der die Künstlerin als ,… höllisch gute Gitarristin’ bezeichnete“, schreiben die Freunde der Ziegelei in ihrer Presseankündigung.

2500 Konzerte auf fünf Kontinenten liegen bisher hinter der gebürtigen Serbin

Sagenhafte 2500 Konzerte auf fünf Kontinenten liegen bisher hinter der gebürtigen Serbin, die in Los Angeles zuhause ist. Live überzeuge sie dabei nicht nur durch ihre energiegeladene Show und ihre faszinierenden Gitarren-Künste, sondern auch mit ihrem erstaunlichen Facettenreichtum. Ana Popovic vermische Blues, R&B sowie Soul zu einer modernen Mischung, die vor allem von den zwei Bläsern ihrer sechsköpfigen Band nochmal mit einer ganzen Prise Funk gewürzt werde. „So geht Bluesrock des 21. Jahrhunderts“, lobt der Veranstalter.

Ana Popovic sagt selber, dass sie nie müde von ihrer Musik wird. „Ich habe den besten Job der Welt, der es mir erlaubt, mich in der Musik zu verlieren“, wird sie zitiert. Ihre Band sei fabelhaft. Gemeinsam hole man das Beste aus sich heraus.

Hochkarätige Künstlerin in der Pressenhalle der Alten Ziegelei

„Wir freuen uns darauf, diese hochkarätige Künstlerin in der Pressenhalle der Alten Ziegelei begrüßen zu dürfen und sind überzeugt, einen großartigen Abend verbringen zu dürfen“, erklären die Veranstalter. Im Anschluss an das Konzert kann auf der Aftershow-Party zu den „Ziegelei Classics“ von DJ Becki getanzt werden.

Tickets gibt es für 22 Euro zuzüglich Vorverkaufs-Gebühren unter www.ziegelei-twistringen.de/shop oder bei Autoteile Wessels, dem Fahrzeughaus Johann Abeling in Heiligenloh und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Noch ein Hinweis zu den Corona-Regeln: Zur Zeit unterliegen die Veranstaltungen keinen weiteren Einschränkungen. Sollte es zu kurzfristigen Änderungen kommen, werden die Freunde der Alten Ziegelei diese im Vorfeld der Veranstaltung auf ihrer Homepage und in den sozialen Medien veröffentlichen.