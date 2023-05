Bürgerinitiative Bift verteilt 20 000 Euro: Diese Projekte profitieren

Von: Katharina Schmidt

An der Ziegelei soll ein Kinderkreativbereich entstehen. Die Planungen laufen. Archivbild: Hühne © Hühne, Gregor

Bürgerinitiative Bift verteilt 20 000 Euro. Per Onlineabstimmung haben die Mitglieder entschieden, an welche lokalen Projekte das Geld gehen soll.

Twistringen – Die Bürgerinitiative für Twistringen (Bift) hat durch Mitgliedsbeiträge und Spenden rund 20 000 Euro gesammelt. Alle Mitglieder konnten jetzt online darüber abstimmen, welche lokalen Projekte mit dem Geld unterstützt werden sollen. Grund zur Freude haben die Freunde der Alten Ziegelei, der Malteser Hilfsdienst, der SV Mörsen-Scharrendorf sowie der Sportclub Twistringen (SCT).

Laut Jens Bley, erster Vorsitzender der Bift, haben an der zweiwöchigen Abstimmung 132 Personen teilgenommen und somit etwas mehr als die Hälfte aller Mitglieder.

Das Projekt mit den meisten Stimmen: Kinderkreativ-Bereich an der Alten Ziegelei

Die meisten Stimmen bekam das Vorhaben der Freunde der Alten Ziegelei, einen Kinderkreativbereich an der Ziegelei zu erschaffen. „Wir haben uns riesig gefreut über dieses tolle Ergebnis“, sagt Sebastian Moschüring vom Team der Ziegelei. „Wir planen, im Mai mit den Arbeiten für den Kinderkreativbereich anzufangen. Das Ganze wird dann nach und nach in verschiedenen Modulen fertiggestellt.“

Der Malteser Hilfsdienst möchte in Twistringen ein Trauerangebot für Kinder und Jugendliche etablieren. Bei der Abstimmung landete dieses Projekt auf Platz zwei – entsprechend groß ist die Freude auch bei den Maltesern. Das Geld der Bift soll laut der hauptamtlichen Koordinatorin Silke Meier-Sudmann unter anderem in die Weiterbildung von sieben Ehrenamtlichen fließen. Die Schulung sei für August angesetzt. „Außerdem brauchen wir Materialien, zum Beispiel zum Basteln oder Spielen.“

Die Abstimmungsergebnisse 1. Ziegeleifreunde: Kinderkreativbereich an der Ziegelei (1500 Euro beantragter Zuschuss)

2. Malteser: Kindertrauerangebot (5 200 Euro)

3. SC Twistringen: Soccercourt (8 000 Euro)

4. Sportverein Mörsen-Scharrendorf: Neuanschaffungen für die Sparte Kinderturnen

5. Flüchtlingsinitiative Twistringen: Anschaffungen für Kindernachmittage

6. Seniorenbeirat: Notfallnummern auf öffentlichen Sitzbänken

7. Budo-Shin-Dojo: Outdoorausstattung

8. Nachbarschaft Bernhardstraße: Mülleimer



Der SCT-Förderkreis bekommt von der Bift eine Finanzspritze für den Bau eines Soccer-Courts (ganzjährig nutzbares Spielfeld). Ein großes und teures Projekt, das laut Ingo Tiemann vom Fußball-Freundeskreis Schritt für Schritt in den kommenden Jahren verwirklicht werden soll. Zunächst stehen Erdarbeiten an. „Die werden wir jetzt schnellstens angehen“.

Sportlich geht es auch beim SV Mörsen-Scharrendorf zu, der bei der Abstimmung Platz vier machte. Der Verein plant Neuanschaffungen für die Sparte Kinderturnen. „Wir haben Freudensprünge gemacht“, sagt Spartenleiterin Melanie Meyer angesichts der Unterstützung durch die Bift. „Wir waren glücklich und erleichtert. Dadurch wird ja auch eine kleine Last von unseren Schultern genommen.“

Zum weiteren Prozedere sagt Jens Bley: „Wir werden nun mit den Projektierenden konkretisieren, ob sie die beantragten Mittel aus den öffentlich gemachten Anträgen in Gänze benötigen.“ Sollte das nicht der Fall sein, zum Beispiel aufgrund von anderen Zuwendungen, könne das übrige Geld in andere Projekte (Infokasten) fließen. „Ziel ist, die vorhandenen Gelder komplett zu verteilen und gleichzeitig möglichst viele der eingereichten Projekte umzusetzen“, so Bley.

Derweil können sich die Twistringer schon Gedanken über die nächste Bift-Runde machen. „Ab jetzt können alle wieder neue Bürgerprojekte einreichen“, wirbt der zweite Vorsitzende Volker Behrens.

Weitere Infos: www.bift-twistringen.de