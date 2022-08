Freiwilligen-Forum: Vom Pilotprojekt zum gefragten Angebot

Ob Fahrten zum Arzt, Unterstützung beim Einkaufen oder die Betreuung von Obdachlosen: In Twistringen übernehmen unter anderem Ehrenamtliche solche Aufgaben. Beim Freiwilligen-Forum-Twistringen (FFT) finden Menschen Hilfe in verschiedenen Lebenslagen – bereits seit 1998.

Damals überlegten Pfarrer Friedhelm Fuest, der Pfarrgemeinderat und Hermann Brackmann, mit welchem Angebot sie die Bürgerinnen und Bürger in der Delmestadt unterstützen könnten. Daraus entstand die Idee für eine Vermittlungsstelle zwischen Hilfesuchenden und engagierten Helfern. „Wir sind schnell auf eine Obdachlosenhilfe und Seniorenbesuche gekommen“, erinnert sich Brackmann, der bis heute dabei ist. Vor einem knappen Vierteljahrhundert sei das Hilfsangebot der katholischen Kirchengemeinde noch „einmalig im Bistum Osnabrück gewesen“, sagt Brackmann stolz und spricht von einem „Pilotprojekt“. Um die erste Obdachloseneinrichtung zu organisieren, sei eine kleine Delegation durch die Region gefahren, um sich Tipps zu holen, weiß Brackmann.

Zukunft der Obdachlosenunterkunft ist ungewiss

Anfangs übernahmen die Ehrenamtlichen auch eine Schülerbetreuung für Kinder, deren Eltern über die Mittagszeit nicht zu Hause waren. „Leider gab es irgendwann nicht mehr genug Freiwillige“, erklärt Heiner Koopmann, dass sich das FFT heute auf zwei Projekte beschränkt: die Obdachlosen und Arztfahrten. Allerdings sei die Unterkunft, in der bis zu vier Personen ohne festen Wohnsitz einen Unterschlupf für einige Nächte finden, seit der Pandemie nicht mehr aktiv. Derzeit sei auch ungewiss, wie es mit den Zimmern weitergeht. „Es ist nicht klar, ob die Räume wieder für Obdachlose öffnen oder für Flüchtlinge genutzt werden“, so Brackmann. Während der Pandemie seien auch die Einkaufshilfen und Seniorenbesuche zurückgefahren worden.

Gut angenommen wird den Freiwilligen zufolge nach wie vor der Fahrdienst. Die vier Fahrer erhielten demnach regelmäßig Aufträge und machten sich mit den Kunden in ihren privaten Fahrzeugen auf den Weg zu Fachärzten und Kliniken. „Wir fahren für 50 Cent pro Kilometer, die Wartezeit vor Ort ist unbezahlt“, erklärt Hermann Brackmann und fügt hinzu, dass die Kosten geringer seien, als bei Taxiunternehmen.

Seniorenberatung seit 2017

Seit 2017 gibt es im Büro an der Steller Straße auch eine Seniorenberatung. Heiner Koopmann beschäftigt sich montags von 9 bis 12 Uhr mit Fragen und Problemen. Zu Beginn sei er skeptisch gewesen, wie so eine Beratung angenommen werde. „Es brauchte etwas Zeit und musste sich erst herumsprechen“, blickt er auf die Anfänge zurück. Doch inzwischen erhalte er sogar privat Anfragen. „Ich lege mich bei den Themen nicht fest und bin für alle Fragen offen“, sagt Koopmann. Er ist begeistert, wie viel er in den vergangenen Jahren durch die Beratung selbst gelernt hat. „Ich erweitere ständig meinen Horizont und habe Kontakt zu vielen verschiedenen Ansprechpartnern“, nennt er seine Motivation für das ehrenamtliche Engagement. Wenn er einmal nicht weiter wisse, suche er nach einem kompetenten Ansprechpartner für die Ratsuchenden, erläutert der Pensionär. Seine Erfahrungen aus einer langjährigen Arbeit im Sozialamt des Landkreises Diepholz sind ihm zufolge eine gute Grundlage für die Seniorenberatung. Insbesondere, wenn es um das Ausfüllen von Anträgen geht oder eine Übersicht über Hilfsangebote, ist Koopmann gefragt.

Zum FFT-Stammteam gehören zusätzlich noch die beiden Twistringerinnen Waltraud Schlake und Ute Hellmann. Hinzu kommen die Fahrer sowie die Ehrenamtlichen in der Obdachlosenunterkunft. Bei ihren Aktivitäten sind die Männer und Frauen über das Bistum Osnabrück versichert. Um alle Anfragen bewältigen zu können, sind die Akteure auf weitere Helfer angewiesen und freuen sich jederzeit über Interessierte. Besondere Fähigkeiten und Kenntnisse müsse man nicht mitbringen, sagt Brackmann. Aber ein offenes Ohr sei von Vorteil, da sowohl die Obdachlosen als auch die Mitfahrer bei den Arztfahrten gern erzählen, so seine Erfahrung. Er selbst wolle weitermachen, „so lange es möglich ist“.

Kontakt Das Büro des Freiwilligen-Forum-Twistringen befindet sich im alten Küsterhaus, Steller Straße 2 in Twistringen. Die Kontaktstelle ist an jedem ersten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr geöffnet, die Seniorenberatung findet dort jeden Montag von 9 bis 12 Uhr statt. Weitere Infos gibt es im Internet.