Freiwillige Feuerwehrwehrkräfte 1 928 Mal im Einsatz

Landkreis Diepholz - Dass 2018 das einsatzreichste Jahr für die Feuerwehren im Landkreis werde, das jemals in der Statistik erfasst wurde, das hatte Kreisbrandmeister Michael Wessels noch im September befürchtet. Doch diese Prognose bewahrheitete sich zum Glück nicht: Exakt 1 928 Einsätze mussten die Lösch- und Bergungskräfte in den Feuerwehren des Landkreises Diepholz im vergangenen Jahr leisten - und damit weniger als im Vorjahr: 2 150 Einsätze bewältigten die Aktiven 2017. „Damals hatten wir mehr sturmbedingte Einsätze“, blickt der Kreisbrandmeister auf umgestürzte Bäume auf Straßen oder andere Schäden durch Herbststürme wie Xavier.

Besonderheit im Einsatzjahr 2018 dagegen: „Wir hatten deutlich mehr Feuerlöscheinsätze“, sagt der Kreisbrandmeister - und spricht von weit über 1 000. Ein Grund war die extreme Trockenheit in den Sommermonaten. Zahlen aus der Einsatzbilanz stellt Wessels in der nächsten Sitzung für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit vor, die am Donnerstag, 14. Februar, um 16 Uhr in der FTZ Barrien beginnt. sdl