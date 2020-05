Twistringer Spedition Uhlhorn baut zwei weitere Lagerhallen mit Verladerampe

Scharrendorf - Noch in diesem Jahr wird das Twistringer Speditionsunternehmen Uhlhorn zwischen der Sulinger Straße und der Bahnstrecke Osnabrück-Bremen seinen Betrieb um zwei neue Lagerhallen von jeweils 1800 Quadratmetern mit Dispositions- und Verladebereich in Richtung Nordosten erweitern.

Wenn die Baugenehmigung in Kürze vorliege, fließen gut zwei Millionen Euro in den künftigen Gebäudekomplex, erklärt Geschäftsführer Alfred Uhlhorn in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Wenn die Auflagen durch die Kreisbehörde „sinnvoll zu erfüllen sind, würden wir kurzfristig mit dem Bau beginnen“.

In der gegenwärtigen Corona-Krise heißt es auf Nachfrage: „Unser Betrieb läuft trotzdem. Wir sind nur in ein paar Bereichen ausgebremst. Wir können nicht meckern.“ Man sei technisch vorbereitet, falls Beschäftigte kurzfristig im Homeoffice arbeiten müssten.

Der Erweiterungsplan der Firma hat seit Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplans „Scharrendorf Ost II“ im vergangenen Jahr für Debatten und auch Kritik gesorgt. Die Politik entschied sich geschlossen für die Erweiterung und damit für die Sicherung des Uhlhorn-Standortes.

Den Unternehmer freut das. Er betont außerdem, dass die Erweiterung nichts mit dem Thema Lärmemissionen zu tun habe. Bekanntlich hatten einige Anlieger nach Bekanntwerden der Pläne ihrem Unmut Luft gemacht. Wie Willi Freyer am Alten Kirchweg. Freyer beklagt sich über den täglichen Lärm von den diesel-betriebenen Kühlaggregaten der Lkw. Wir berichteten Ende März: „Es dröhnt sogar im Wohnzimmer“.

+ Noch stehen dort Lkw-Auflieger. Bis Ende 2020 wird Uhlhorn in Scharrendorf zwei neue Hallen mit Verladerampe bauen. © Theo Wilke

„Wir wissen um den Konflikt zwischen Gewerbe und Wohnen“, sagt Alfred Uhlhorn. „Wichtig ist, dass wir uns Mühe geben, den Konflikt so klein wie möglich zu halten.“ Und der Sprecher der Geschäftsführung macht auch deutlich: Laster, die länger stehen, etwa auch am Wochenende, würden auf dem eigenen Freigelände – entfernt vom Firmensitz – in der Nähe von Best 3 (Geflügelernährung) geparkt. Dort stünden auch Versorgungssäulen. „Wir wollten die Fahrzeuge hier nicht stehen haben.“

In Scharrendorf hat die alteingesessene Firma, seit 1953 am Standort, in den vergangenen Jahren alle Gebäude modernisiert, auch mit Fotovoltaik ausgestattet. Eine baufällige alte Halle wurde abgerissen, dafür eine Umschlaghalle unter anderem für Kühlgüter errichtet.

Nur tagsüber werde be- und entladen und noch mit Dieselmotoren gekühlt. „Uns ist bewusst, dass das Geräusche macht.“ Geschäftsführer Uhlhorn erklärt aber auch, dass seinerzeit bei der Baugenehmigung der Halle für Kühlgüter das Unternehmen Auflagen bekommen habe. Und: „Diese halten wir ein.“

Das Neubauvorhaben in diesem Jahr habe mit der Kühlgeschichte gar nichts zu tun. Es handele sich nicht um zusätzliche Kühlhäuser, sondern um Trockenhallen, vorgesehen für Speditionsgüter. Es werde dort kein Kühlgut eingelagert.

+ Wichtig ist, dass wir uns Mühe geben, den Konflikt so klein wie möglich zu halten.Alfred Uhlhorn, Sprecher der Geschäftsführung © Theo Wilke

Allerdings, so Uhlhorn weiter: „Wenn wir dort bauen, wollen wir auf freiwilliger Basis für eine Lärmreduzierung sorgen.“ Man wolle die Möglichkeit schaffen, die Kühlung der Lkw über Strom laufen zu lassen. Dementsprechend seien Stromanschlüsse geplant. Lkw sollten zudem nur kurzzeitig abgestellt werden. Längere Parkzeiten werde es nur auf dem firmeneigenen Freigelände im Oberdorf geben. Speditions-Lkw sollen direkt die geschützte Verladerampe zwischen den neuen Hallen ansteuern. Dies bedeute auch für das Umfeld einen guten Schallschutz.

Eine Sorge, die Firma Uhlhorn könnte den Mittelweg irgendwann als Zufahrt zum Firmengelände nutzen, nimmt der Geschäftsführer den Anwohnern am Alten Kirchweg: „Wir brauchen den Mittelweg nicht!“ Die Lkw würden den öffentlichen Weg an der Bahnstrecke nutzen.

Diese Verbindung sieht Alfred Uhlhorn auch kritisch: „Wie intensiv dieser Weg auch von anderen Verkehrsteilnehmern genutzt wird – das ist schon abenteuerlich.“ In diesem Moment fährt ein Traktor mit Gülle-Anhänger an den Firmenbüros vorbei. Dann ein Auto, anschließend ein Handwerker-Fahrzeug. Viele nutzen die Verbindung zwischen der Steller Straße und der Bahnunterführung in Scharrendorf. Uhlhorn wieder: „Wir können mit der Anbindung gut leben, die meisten Firmen-Lkw würden über den Tunnel hinweg auf der Sulinger Straße in Richtung Nienburger Straße die Stadt Twistringen verlassen.“

+ Die geplanten Hallen (rote Flächen) in Richtung Nordosten an der Bahnstrecke. © Theo Wilke

Aus dem Zentrallager an der Bahn werden heute unter anderem Bestellungen aus Deutschland, Österreich und Tschechien nach Kundenwunsch kommissioniert, gepackt und innerhalb eines Tages per Paket oder als Stückgut versandt. Täglich verlassen bis zu 400 Pakete das Lager. Dafür stehen zwei Hallen mit 800 Palettenstellplätzen sowie 2000 Fachböden auf rund 2000 Quadratmetern zur Verfügung, steht auf der Firmen-Homepage.

Die Unternehmensgruppe Uhlhorn beschäftigt mehr als 850 Mitarbeiter, davon rund 100 in Scharrendorf – im Büro, als Fahrer, in Werkstatt und Lager. Uhlhorn bietet seit Jahrzehnten Logistik- und Transportlösungen. Die Firma hat 420 eigene Fahrzeuge, außerdem rund 800 disponierte Fahrzeuge, insgesamt 92 200 Quadratmeter an Lagerfläche. Uhlhorn setzt rund 120 Millionen Euro (2017) um, hat zwölf Niederlassungen – von Lübeck bis Nürnberg und von Cottbus bis Mettmann (Düsseldorf).