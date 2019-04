„Freiheit kann auf Dauer nicht eingemauert werden“

Heiligenloh - Von Theo Wilke. „Vision einer arabischen Frau, von der Freiheit und eine Welt ohne Waffen“, heißt ein Bildtitel, in Acrylfarben auf Leinwand festgehalten. Andere Werke von Ruth Stephan aus Vechta handeln von der Friedenstaube, von Trümmerfrauen, Maueraufbau und -fall, Europaflagge als Symbol der Identität, von Flüchtlingsströmen und Migrationsdruck. Stephan liegt das Thema Europa seit 2010 sehr am Herzen. Im Vorfeld der Europawahl (26. Mai) zeigt Stephan ihre Arbeiten ab 1. Mai in der Heiligenloher Galerie Veting an der Alten Dorfstraße.

Es ist eine wachsende künstlerisch-politische Ausstellung mit bislang insgesamt 65 Bildern und Plastiken – von der „Stunde Null“ bis zum Brexit. Ruth Stephan, 1942 in Dänemark geboren, hat später an mehreren europäischen Orten gelebt und gearbeitet, beispielsweise in London und Paris.

„Diese Ausstellung haben schon viele Menschen im In- und Ausland gesehen, auch in Frankreich und Ungarn“, so Galeristin Hella Veting. Die Vernissage beginnt am Mittwoch, 1. Mai, um 11 Uhr. Nicht nur der Wahlsonntag sei Anlass genug, die beeindruckenden Arbeiten von Ruth Stephan zu zeigen, sondern auch das vor 100 Jahren eingeführte Frauenwahlrecht und ihre vor 10 Jahren eröffnete Hof-Galerie, betont Hella Veting.

Die Entstehung und die Vision Europas von der Stunde Null bis in die heutige nicht weniger spannende Zeit spiegeln, ist das Anliegen der Künstlerin aus Vechta, die 1997 das Atelier ARS gegründet hat. Seitdem ist sie auch Kursleiterin beim Bildungswerk Vechta. Die Ausstellung biete vor allem Schulen die Chance, Geschichts- und Politikunterricht sowie ethische und religionsrelevante Fragen zu klären und mehr Verständnis für Europa zu wecken, heißt es.

Vor neun Jahren begann Ruth Stephan, sich mit der Gestaltung von politischen und gesellschaftlichen Themen seit der Nachkriegszeit zu beschäftigen. Auch mit den gewaltigen Einschnitten, etwa mit der deutschen Teilung durch den Bau der Berliner Mauer 1961 und mit dem Mauerfall 1989.

„1922 wurde die Flagge der Paneuropäischen Bewegung eingeführt. Als Flagge diente ein weißes Tuch mit dem Buchstaben E in Grün“ steht unter einer Arbeit. „Ich habe erst 2010 mit dem Themenkomplex angefangen und hatte das meiste zum zehnjährigen Bestehen des Euros fertig“, so Ruth Stephan bei einer früheren Ausstellung.

Ihre Arbeit „Europa im Fluss“ – ein überwiegend blau-gelbes Großformat wie die Europa-Flagge – soll das stete Wachsen Europas deutlich machen. Beschriftet mit „28 Staaten und 500 Millionen Menschen. Die Darstellung symbolisiert die Einheit in der Vielfalt.“ Inzwischen sind es rund 50 Staaten und knapp 760 Millionen Einwohner.

Neben Wirtschaftswunder und Montanunion, Geburt des Euro, Rettungsschirm, Troika und Steuersünder thematisiert Ruth Stephan auch Flüchtlingsströme übers Mittelmeer und Völkerwanderungen über Mauern und Zäune. Die Künstlerin zitiert den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker: „Freiheit kann auf Dauer nicht eingemauert werden.“ Was sich nicht nur auf den deutschen Mauerfall bezieht, sondern auch auf aktuelle Ereignisse, auf Mauern im Kopf und Zäunen an Europas Außengrenzen. Ein Gemälde zeigt zum drohenden Austritt Großbritanniens aus der EU auf einer langen Treppe aufsteigende Menschen in eine nebulöse Zukunft.