Unternehmergemeinschaft drängt auf Verbesserung der Aufenthaltsqualität

Twistringen - Von Sabine Nölker. Die Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen (GUT) bewegt etwas. Was, das konnten die Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Zur Penne vom Vorsitzenden Christian Wiese erfahren. Themen waren unter anderem die Sanierung der B 51, ein freies Wlan-Netz in der Innenstadt sowie eine mögliche Gewerbeschau. Nach einem gemeinsamen Grünkohlessen begaben sich die Anwesenden im voll besetzten Saal auf eine kleine Zeitreise mit Peter Bellersen.

Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt soll weiter gesteigert werden. „Dazu gehört aus unserer Sicht auch ein öffentliches W-Lan-Netz“, so Wiese. Auch die anstehende Sanierung der B 51 ließ der Vorsitzende nicht außer Acht. „Dies wird die größte Baustelle, die Twistringen in den letzten 70 Jahren gesehen hat.“ Die GUT sei entschlossen, gemeinsam mit anderen Beteiligten das Beste aus der Situation zu machen.

Weiterhin war zu erfahren, dass die Unternehmergemeinschaft an ihrer Internetseite arbeitet, die noch in diesem Jahr fertiggestellt werden soll. Nach den Erfolgen der Halloween-Nacht, des Trödelshoppings sowie des Wein- und Bierfestes der Wirtegemeinschaft wolle man auch in diesem Jahr an diesen Events festhalten.

Außerdem stehen bereits drei Termine für die GUT-Stammtische fest. Der erste wird am 4. Juni im Rathaus angeboten.

Als Referent ist Holger Schmidt von der Firma Weitblick aus Oldenburg eingeladen worden, der die Frage „Was ist, wenn der Chef ausfällt?“ beantwortet. Vorstandssprecher Wiese war es auch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass „wir als GUT bei der Bürgermeisterwahl zur Neutralität verpflichtet sind“. Dies gelte auch besonders dann, wenn einer der Kandidaten Vorstandsmitglied der GUT sei.

Fachbereichsleiter Martin Schütte aus dem Rathaus äußerte sich in Vertretung des Interimsbürgermeisters Horst Wiesch unter anderem zur Wirtschaftsförderung, zum künftigen Ersten Stadtrat sowie zur Bürgermeisterwahl, Gewerbe- und Wohnbauflächen.