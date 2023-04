Freibadsaison im Schwimmpark startet am 1. Mai

Das Anbaden im Schwimmpark ist für den 5. und 6. Mai geplant. © Archivbild: Sabine Nölker

Freiwillige gesucht für Helfertag am 13. April

Twistringen – Die Badesaison im Schwimmpark Twistringen startet am 1. Mai. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Wer sich daran beteiligen möchte, hat am 13. April bei einem Helfertag Gelegenheit dazu. Ab 17 Uhr können Freiwillige den Schwimmpark mit auf Vordermann bringen.

Das Anbaden ist für den 5. und 6. Mai geplant. Der Förderkreis des Schwimmparks initiiert gemeinsam mit dem Kulturverein Kurt und den beiden Kirchengemeinden Twistringens an diesen beiden Tagen einen Staffel-Spaß-Triathlon, heißt es in der Mitteilung.

Auch in diesem Jahr bietet die DLRG zusammen mit dem Schwimmparkteam Schwimmkurse an. Termine können mit Eröffnung des Freibades unter 0 42 43 / 39 45 angefragt werden.

Die Eintrittspreise bleiben laut Mitteilung unverändert.

Der Vorverkauf für die Saisonkarten läuft am 21., 22., 28. und 29. April zwischen 13 und 17 Uhr ausschließlich an der Kasse des Schwimmparks. Die Stadt informiert darüber, dass alle Saisonkarten durch ein Foto personalisiert werden und bittet darum, Jahreskarten aus dem Vorjahr wieder mitzubringen. Da sich bereits 70 Prozent der Besucher durch ein Foto auf der Saisonkarte ausweisen, werden diese Karten für die kommende Saison wieder aktiviert, heißt es in der Mitteilung.

Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass Kinder unter acht Jahren den Schwimmpark nur in Begleitung einer Aufsichtsperson, die mindestens 16 Jahre alt ist, betreten dürfen. Das gilt auch für Kinder mit erfolgreich abgelegter Schwimmprüfung.

Der Kioskbetreiber wird die Besucher auch in diesem Jahr mit verschiedenen Speisen versorgen, unter anderem mit „unschlagbar guten Pommes“, heißt es.

Weitere Infos:

www.schwimmpark-twistringen.de