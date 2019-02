Ortsbürgermeister Frank Hömer wagt die Bürgermeister-Kandidatur

CDU-Ratsherr tritt an

Twistringen - Der erste Kandidat wirft seinen Hut in den Ring: Frank Hömer möchte Bürgermeister in Twistringen werden. Der CDU-Ratsherr und Ortsbürgermeister Twistringens tritt als freier Kandidat an. Das bestätigte er Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung.