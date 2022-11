Fotos vom Weihnachtsmarkt in Twistringen

47 / 53

Vor der stimmungsvollen Kulisse der St. Anna Kirche wurde am Wochenende der traditionelle Weihnachtsmarkt der GUT – der Gemeinschaft der Unternehmen in Twistringen – ausgerichtet. Weihnachtliche Leckereien, Kunsthandwerk und nicht zuletzt ein tolles Angebot für die Kinder lockten unzählige Besucher an. Ein Potpourri an kulturellem Programm tat sein Übriges. © Sabine Nölker