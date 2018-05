Flurbereinigung in Heiligenloh startet

Heiligenloh - Von Theo Wilke. Niedersachsens Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast, hat diese Woche die offizielle Urkunde zur Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens Heiligenloh an Ortsbürgermeisterin Anke Borchers und Jürgen Heitböhn, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsvereins, überreicht. „Für Heiligenloh ist das sehr positiv. Es heißt ja eigentlich Flurbereinigung, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf einige äußerst marode Straßen und Wege. Da wird sich in den kommenden Jahren einiges tun“, freut sich Anke Borchers.

Im Beisein der Amtschefin für Regionale Landesentwicklung (ARL) Leine-Weser, Heike Fliess, und des Sulinger Dezernatsleiters Olaf Stührmann betonte die Ministerin unter anderem: „Mit der Aufnahme in das Programm sind Sie Ihrem Ziel, Ihren Raum fit für die Zukunft zu machen, ein großes Stück näher gerückt.“

In den vergangenen zwei Jahren habe der Arbeitskreis in Heiligenloh mehrfach getagt und ein Konzept erarbeitet. Dringend saniert werden müssen beispielsweise das Verbundpflaster vom Feuerwehrhaus bis zum Malerbetrieb Sander und bis zur Henckemühle, außerdem die Alte Dorfstraße nördlich der Hauptstraße, vorbei an der Galerie Veting, „Die ist völlig abgängig“, so Anke Borchers. Von der Stadt liegt bereits der Beschluss vor, sich am Straßenbau und Grün-Maßnahmen finanziell zu beteiligen. Neue Anpflanzungen, etwa Hecken und Erosionsschutz, seien noch nicht konkret beschlossen.

170 Teilnehmer wählen Vorstand

Zwar fließen die Geldmittel aus einem anderen Topf, die Maßnahme wird aber auch im Zuge der Flurbereinigung umgesetzt: die Renaturierung der Heiligenloher Beeke zwischen der Henckemühle und dem Mühlendamm. „Da kommt die Beeke in ihr altes Bett zurück“, kündigt die Ortsbürgermeisterin an.

„Wir leiten jetzt formal das Flurbereinigungsverfahren ein. Dafür gibt es aber noch keinen genauen Termin“, so Heinrich Dammeier von der Behörde in Sulingen auf unsere Nachfrage. Zunächst müsse nämlich der Vorstand von der rund 170-köpfigen Teilnehmergemeinschaft (Grundeigentümer) bestimmt werden. Das Flurbereinigungsgebiet umfasst etwa 550 Hektar. Erfahrungsgemäß dauere das Verfahren insgesamt rund zehn Jahre. Und in dem Konzept des Arbeitskreises stecke „viel Grips“ drin.

In fünf bis sechs Jahren würden die Heiligenloher bei der Flächenzuteilung (neue Flurstücke) und den Baumaßnahmen endlich vor Ort sehen, was sich getan habe. Danach beginne für das Amt die intensive Nacharbeit, unter anderem die Dokumentation der Flurbereinigung und die Aktualisierung des Kartenmaterials.