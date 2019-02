70 Jahre in der Feuerwehr: Helmut Jantzen blickt zurück

Twistringen - Von Theo Wilke. Das ist schon so lange her. Wie das genau war mit seinem Eintritt in die Twistringer Feuerwehr, weiß Helmut Jantzen nicht mehr. „Wahrscheinlich über die Arbeitskollegen. Das ist heute auch nicht mehr wichtig“, meint der 87-Jährige. Im Wohnzimmer an der Neuen Straße zeigt er ganz stolz das niedersächsische Ehrenzeichen, das ihm Kreisbrandmeister Mike Wessels bei der Jahresversammlung überreicht hat. Und eine Urkunde. Seit 70 Jahren ist Jantzen Mitglied der Ortsfeuerwehr.

Das schlimmste Erlebnis in 70 Jahren? Der Jubilar muss nicht lange nachdenken: „Der Absturz eines explodierenden belgischen Starfighters.“ Sechs Tote gab es am 13. November 1973 auf dem Hof Meyer in Mörsen: Landwirt Bernhard Meyer und Ehefrau Hermine, zwei Töchter (der Sohn überlebte), der belgische Pilot und der Hauptfeuerwehrmann Rudolf Göbber. Es war der schwärzeste Tag in der Geschichte der Twistringer Feuerwehr.

Die grauenvollen Bilder dieser Katastrophe wird Helmut Jantzen nie vergessen, die haben sich bei ihm eingebrannt. „Ich war zu der Zeit im zivilen Bevölkerungsschutz. Und ich hatte über das THW eine Sprengberechtigung. Heute heißt es Sprengmeister. Ich war bei der Bergung eingesetzt.“ Hinter einer zerstörten Mauer des Hauses habe er eine Tochter des Landwirts entdeckt. „Sie war einfach mit dem Stuhl nach hinten gekippt.“

Unvergessen bleibt Jantzen auch der Großbrand der Bottermannschen Mühle im April 1980 an der Bahnhofstraße. Ein Twistringer Wahrzeichen fiel in Schutt und Asche. 23 Feuerwehren und 200 Einsatzkräfte bekämpften damals den Brand.

Einsatzkleidung direkt vor dem Bett

Ein dagegen nettes Erlebnis, das den späteren Hauptfeuerwehrmann in der Nachkriegszeit geprägt hat: „Wenn die Sirenen heulten, sprang der Nachbar von der Mittelstraße aus dem Kammerfenster auf sein Fahrrad und fuhr zum Feuerwehrhaus“, erinnert sich Helmut Jantzen und lacht. Er selbst war noch nicht dabei, erst später überzeugten ihn Arbeitskollegen, sich den Brandbekämpfern anzuschließen. Damals hatten die Aktiven ihre Einsatzkleidung noch vor dem Bett liegen. „Da konnten sie gleich in die Klamotten steigen“, erzählt der 1932 in Osnabrück geborene Jantzen.

Der Sohn einer Hofbediensteten aus Syke wurde schon eine Woche nach seiner Geburt von Marie und Heinrich Jantzen von der Langenstraße an Kindes statt angenommen. „Ich wurde adoptiert.“

Der kleine Helmut besuchte die Schule in Twistringen und absolvierte danach eine mehrjährige Lehre zum Maschinenschlosser im Ausbesserungswerk der Bahn in Bremen-Sebaldsbrück. „Ich wollte gerne Lokführer werden“, erinnert sich Jantzen. Aber nach der Rückkehr der Lokhelfer aus dem Krieg „hat man uns rausgeworfen. Wir sollten dann als Schwellenklopfer anfangen. Das wollte ich nicht. Da hab’ ich mir eine andere Arbeit gesucht.“

Als Betriebsleiter in Brinkum tätig

Eine Zeit lang fertigte er in Twistringen Karnevalshüte aus Stroh, später verdiente er seinen Lohn bei einer Hebebühnenbau-Firma in Syke, danach in einem Metallbetrieb in Natenstedt. Schließlich war der Twistringer bis zur Rente 15 Jahre lang im Acetylen-Werk in Brinkum als Betriebsleiter beschäftigt.

In der Zeit arbeitete seine Frau Helga, mit der er seit 1954 verheiratet ist, in einer Fleischwarenfabrik in Brinkum. So konnten die beiden jeden Tag gemeinsam zur Arbeit fahren.

Mit ihren Kindern, Manfred und Erika, den Schwiegerkindern sowie fünf Enkeln und fünf Urenkeln „möchten wir im November unsere eiserne Hochzeit feiern“, freut sich Helga Jantzen. Und sie erwähnt, dass auch Sohn Manfred in der Feuerwehr aktiv ist. Einer der Urenkel, erst sechs Jahre alt, möchte auch zu den Brandbekämpfern. „Ich bin mit 17 Jahren, fast 18 Jahren, in die Feuerwehr eingetreten. Damals war Ludwig Kramer von der Maschinenfabrik Ortsbrandmeister“, kommt Helmut Jantzen auf den Anlass seiner Auszeichnung zurück. „Ich durfte nicht gleich in die Wettkampfgruppe. Ich musste erst was lernen.“ In Celle absolvierte er seine Maschinistenausbildung. Er war auch unter schwerem Atemschutz im Einsatz.

Eine Karriere in der Feuerwehr? Nein, das war dem Familienvater nicht wichtig. Die schönsten Erlebnisse seien für ihn die aktiven Dienste gewesen, fügt Jantzen hinzu. „Ich bin Hauptfeuerwehrmann geworden, wie die meisten.“ In seiner Freizeit sei er auch Schützenkorporal in Scharrendorf gewesen.

Mit 63 Jahren wechselte Jantzen in die Altersabteilung der Feuerwehr. Den Kontakt zu den Kameraden pflegt er immer noch gerne.