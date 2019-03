Flaschenpost, Herd und Windeln

In Twistringen wurde am Samstag die 100-Teilnehmer-Marke geknackt.

Twistringen/Bassum - Von Sabine Nölker Und Berthold Kollschen. Matilda (8) und ihr gleichaltriger Kumpel Benjamin waren am Samstag die jüngsten Aktiven beim Müllsammeln im Twistringer Stadtgebiet. „Wir haben die 100 Personen-Marke gerissen“, freute sich Twistringens Fachbereichsleiter Carsten Werft am Mittag. Dagegen gab es nur eine mäßige Beteiligung bei „Bassum räumt auf“. Dort beteiligten sich gut 20 Frauen, Männer und einige Kinder.

Matilda und Benjamin hatten sich das Ganze „schlimmer vorgestellt“. Sie füllten zwei große Mülltüten in Scharrendorf. „Es war definitiv weniger Müll als in den Vorjahren“, bestätigte Carsten Werft für die Stadtverwaltung. Und Matilda mittags am Bauhof: „Ich finde es nicht schön, wenn die Menschen Müll in die Natur werfen.“ Benjamin pflichtete ihr bei: „Deshalb haben wir auch mitgemacht. Damit es im Sommer hier wieder schön aussieht.“ Für alle Helfer gab es zum Abschluss kalte Getränke und Bratwurst.

Im bereit gestellten Container landeten Verpackungen und abgebrannte Silvesterraketen, aber auch große Reifen aus Scharrendorf. „Und erneut unzählige Windeln“, so Bernhard Brinkmann.

Die Abbenhäuser Müllsammler wurden von den Jägern unterstützt. Wie in den übrigen Ortschaften lag die Helferzahl um die 20 Personen. „Margarete Borchers und ich haben einen Schatz gefunden“, strahlte Marlies Meyer. Versteckt in einem Baumstamm am Heidestadion entdeckten die Frauen eine verwitterte Flasche mit einem Brief. „Der lag da bestimmt schon einige Jahrzehnte“, so Meyer. Nun sei man gespannt, was in dem Brief steht, den Borchers mit nach Hause nahm, um ihn da vorsichtig aus der Flasche zu entfernen. Außerdem wurden Coffee-to-go-Becher, Tüten und Papier einer Fastfood-Kette nicht nur in Binghausen, sondern entlang der B 51 gefunden.

Davon berichteten auch Aktive aus Mörsen. Aber skurrile Funde blieben aus. Anders in Rüssen, wo in einem Wald ein Herd, alte Reifen, aber auch Schlachtabfälle gefunden wurden. „Und sogar Stacheldraht, der halb verdeckt eine Gefahr für Mensch und Tier darstellt“, so Jan Rost. „Mit so viel Unrat hätten wir nicht gerechnet, da wir gerade im letzten Jahr gesammelt haben“, fügt Regina Gottwald hinzu. Die Twistringer Innenstadt wurde von 17 Helfern um Ortsbürgermeister Frank Hömer abgesucht. „Gefühlt war es weniger, aber in Teilbereichen ziemlich viel.“

Mehr als 100 Müllsammler waren es diesmal, ohne Stelle und Heiligenloh. Dort engagierten sich die Heimatvereine gesondert. „Marhorst stellte mit 30 Personen die größte Gruppe“, so Carsten Werft.

+ In Bassum gab es nur eine mäßige Beteiligung. Die Organisatoren zeigten sich enttäuscht. Foto: Kollschen

In Bassum mag es am zu guten Wetter oder am ausgewählten Termin gelegen haben: Nur 19 Erwachsene und fünf Kinder beteiligten sich an der Müllsammelaktion. Vor einem Jahr waren es noch fast 60 Bürger.

Warum? Das fragen sich die Organisatoren um Bürgermeister Christian Porsch, Erster Stadtrat Norbert Lyko, Ortsvorsteherin Cathleen Schorling sowie Reinhild Olma von der Agenda-21-Gruppe. „Wir werden überlegen müssen, wie wir im nächsten Jahr mehr Bürger begeistern können, an der doch so guten, ehrenamtlichen Aktion, die im Übrigen durchaus viel Spaß macht“. Das meinten auch Martin und sein Sohn Keno (6), die schon 2018 kräftig mitgeholfen hatten. Ebenso Alina Kralt, die 2018 die erste Müllsammelaktion über Facebook angeschoben und mit Unterstützung der Stadt auf die Beine gestellt hatte. Sie zeigte sich etwas enttäuscht. „Ich bin andererseits aber erstaunt, wie viel Müll die relativ kleine Gruppe von freiwilligen Müllaktivisten“ zusammen bekommen hat, so Kralt.

Bevor sich die Gruppe vom Rathaus auf das Stadtgebiet verteilte, begrüßte Bürgermeister Porsch alle Helfer. „Ich bin sehr erfreut, dass sich wieder eine Gruppe von Bürgern gefunden hat, denen ein sauberes Bassum am Herzen liegt“, so Porsch. Zur Belohnung für den Einsatz gab es kleine Geschenke, Gutscheinhefte der WIR sowie am Schluss im Hotel Brokate Giros-Suppe, gestiftet von der Stadt, und Erfrischungsgetränke, gesponsert von Ortsvorsteherin Cathleen Schorling.