Flammen schießen aus Auto

13 Feuerwehrleute im Einsatz

+ Die Feuerwehr greift schnell ein. Der Wagen ist allerdings nicht mehr zu retten. Foto: Feuerwehr

Twistringen – Ein Auto hat am Samstag gegen 11 Uhr aufgrund eines technischen Defekts am Fritz-Reuter-Weg in Twistringen Feuer gefangen. Als die ersten Einsatzkräfte um Ortsbrandmeister Klaus Krebs eintrafen, stand der Wagen laut Stadtfeuerwehrpressesprecher Jens Meyer bereits in Vollbrand. Er war nicht mehr zu retten.