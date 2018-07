Flächenbrände durch Erntearbeiten

Twistringen - Die Wetterlage sorgt bei den Feuerwehren für reichlich Arbeit: Die Ortsfeuerwehren in Twistringen hatten es am Wochenende gleich mit zwei Flächenbränden zu tun.

Am Freitag wurden die Ortsfeuerwehren Heiligenloh, Natenstedt und die Löschgruppe Marhorst um 15.19 Uhr per Sirenen alarmiert. In der Nähe einer Gemeindeverbindungsstraße zwischen Natenstedt-Lerchenhausen und Heiligenloh war bei Erntearbeiten ein noch nicht abgemähtes Getreidefeld in Brand geraten.

„Die leichten Windböen in Verbindung mit der Trockenheit sorgten dafür, dass sich die Flammen schnell ausbreiten konnten“, berichtet Feuerwehrpressesprecher Jens Meyer. So war ein zweites Feld in Brand geraten.

Meyer sagte: „Einsatzleiter Zugführer Jürgen Schiller ließ umgehend weitere Tanklöschfahrzeuge nachalarmieren, sodass die Ortsfeuerwehren Twistringen, Drentwede und Barnstorf hinzukamen.“

Rund 30 Kräfte mit sieben Fahrzeugen brauchten gute 45 Minuten, um die Flammen zu löschen. Mit einem Mähdrescher zogen die Einsatzkräfte eine Schneise, die mit einem Grubber nachbearbeitet wurde – dennoch verbrannten laut Meyer etwa 1,5 Hektar Fläche.

In Ridderade schlugen die Flammen ebenfalls hoch

Am Samstag dann ein ganz ähnliches Bild: Um 15:57 Uhr wurden wieder die Ortsfeuerwehren Heiligenloh und Natenstedt zu einem Flächenbrand gerufen. Dieses Mal nach Ridderade, in die Nähe der B 51. Dort waren die Erntearbeiten gerade beendet, als das Feuer auf dem Feld ausbrach.

Meyer: „Wurden zunächst rund 20 Quadratmeter Fläche gemeldet, konnte Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen auf der Fahrt zum Einsatzort anhand der Rauchsäule erkennen, dass sich das Feuer ausgebreitet hatte. Sofort ließ er die Tanklöschfahrzeuge Twistringen und Drentwede nachalarmieren.“

Starke Böen sorgten zudem für eine ganz besondere Gefahr. „Innerhalb kürzester Zeit drehte sich der Wind und plötzlich schlugen den Einsatzkräfte Rauch und Flammen entgegen“, beschreibt der Feuerwehrpressesprecher die Situation. Nun war plötzlich ein Wohnhaus in Gefahr. Die Feuerwehr konnte jedoch Schlimmeres verhindern. Ein Landwirt aus Drentwede half mit seinem Grubber. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.