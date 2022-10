Das Twistringer Kino öffnet wieder: Freitag Tag der offenen Tür

Von: Katharina Schmidt

„Komm, wir geh’n ins Kino“ steht draußen auf einer Leuchtreklame. Auch die wurde ordentlich geschrubbt. © Verein Filmtheater Twistringen

Das Twistringer Kino öffnet wieder. Ab sofort wird es von dem Verein Filmtheater Twistringen betrieben. Die Mitglieder laden für Freitag zu einem Tag der offenen Tür ein. Wer am Donnerstag schon einen Blick ins herausgeputzte Kino werfen will, hat bei zwei Filmvorführungen Gelegenheit dazu.

Twistringen – Aufgrund von Renovierungsarbeiten war das Twistringer Kino ein paar Wochen geschlossen. „Es haben immer wieder Leute an die Tür geklopft und gefragt: Wann geht es wieder los?“, erzählt Olaf Beuermann. Der erste Vorsitzende des Vereins Filmtheater Twistringen freut sich über das Interesse – und inzwischen steht die Antwort auf die so oft gestellte Frage fest: In dieser Woche!

In den Räumen an der Bahnhofstraße 56 hat sich einiges getan. Nachdem der Verein das Kino kurzerhand übernommen und somit vor dem Aus bewahrt hat, haben Mitglieder geschrubbt, geputzt, gerödelt und poliert. Nach vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit erstrahlt es in neuem alten Glanz. In der silbernen Decke des Eingangsbereichs, die zuvor von Nikotin und Dämpfen der Popcornmaschine gelblich verfärbt war, kann man sich nun sogar spiegeln.

Neustart mit magischen Tieren und dem Gesang der Flusskrebse

„Wir hatten hier richtig viel tu tun“, sagt Beuermann. Nun fiebern er und der Rest des Teams dem Neustart entgegen. Um 17 Uhr geht es am Donnerstag, 27. Oktober, mit dem Kinderfilm „Die Schule der magischen Tiere 2“ los. Um 20 Uhr folgt „Der Gesang der Flusskrebse“ – ein Mysterydrama, das auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman der Autorin Delia Owens basiert.

Spiegelblank: Die Decke im Eingangsbereich. © Privat

Für Freitag, 28. Oktober, lädt der Verein Filmtheater Twistringen ab 15.30 Uhr zu einem Tag der offenen Tür im Kino mit Popcorn, Glühwein und anderen Getränken ein. Besucher können dabei auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Abends laufen passend zum bevorstehenden Halloween-Tag die Horrorfilme „Jeepers Creepers“ (21 Uhr) und „Zombie – Dawn of the Dead“ (23 Uhr).

Preise im Kino gesenkt

Die Eintrittspreise hat der Verein prinzipiell um zwei Euro gesenkt. Ein normaler Film kostet nun acht Euro. Auch bei nichtalkoholischen Getränken schraubt er die Preise runter. Außerdem hat die Truppe das Getränkesortiment erweitert – „damit sich die Leute hier wohlfühlen“, hofft Olaf Beuermann.

Spendengelder und eine Bürgschaft der Stadt geben dem Verein Rückenwind. Olaf Beuermann bedankt sich für diese Hilfen – und hebt in dem Zusammenhang das Engagement des Bürgermeisters hervor, der mehrere Hebel in Bewegung gesetzt hatte. „Ohne Jens Bley wäre das alles nicht gegangen!“, so Beuermann.

Programm Donnerstag, 27. Oktober: 17 Uhr „Die Schule der magischen Tiere 2“; 20 Uhr „Der Gesang der Flusskrebse“ Freitag, 28. Oktober: 21 Uhr „Jeepers Creepers“; 23 Uhr „Zombie – Dawn of the Dead“ Samstag, 29. Oktober: 15 Uhr „Die Schule der magischen Tiere 2“; 17.30 Uhr „Winnetou 2“; 20 Uhr „Der Schatz im Silbersee“ Sonntag, 30. Oktober: 15 Uhr „Die Schule der magischen Tiere 2“; 17.30 Uhr „Der Schatz im Silbersee“; 20 Uhr „Der Gesang der Flusskrebse“ Montag, 31. Oktober: 20 Uhr „Jeepers Creepers“ Dienstag, 1. November: 17 Uhr „Die Schule der magischen Tiere 2“ Mittwoch, 2. November: 17 Uhr „Die Schule der magischen Tiere 2“; 20 Uhr „Der Schatz im Silbersee“

Wie berichtet, hatte der bisherige Kinobetreiber Holger Glandorf im September einen Schlussstrich gezogen und diese Entscheidung insbesondere mit den gestiegenen Kosten begründet. Der im Juni gegründete Verein Filmtheater Twistringen, der sich eigentlich nur als Unterstützer des Kinos – nicht als eigenständiger Betreiber – zusammengeschlossen hatte, entschied daraufhin, seine Satzung zu ändern und das Ruder zu übernehmen.