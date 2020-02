Feuerwehrnachwuchs dreht einen eigenen Image-Film

Ehrung in der Jugendfeuerwehr: Carsten Werft, Thorsten Siemers (Vize-Stadtjugendfeuerwehrwart), Mathis Meyer, Anne Heuermann, Malte Schütte und Liam Nobis (2 der 10 Jugendflammen Stufe 2), Heinrich Meyer-Hanschen und Maik Nordloh (v.l.). Foto: Feuerwehr

Twistringen – Für Twistringens neuen Stadtjugendfeuerwehrwart Maik Nordloh war es am Wochenende die erste Jahreshauptversammlung, die er leitete. Er hatte 2019 dieses Amt übernommen. Für seine Leistungen wurde er von Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen zum Oberlöschmeister befördert.

Nordloh hatte einen umfangreichen Jahresbericht vorbereitet, mit einem Rückblick auf die Tätigkeiten der Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren. Dazu zählten Sport, Bundeswettbewerbe, Fahrzeugkunde, Übungstag und Praxistag. 11 Gesamttage und weitere 2559 Stunden schlagen zu Buche der 35 Mitglieder. „Herausragend ist hier Mathis Meyer mit einer Dienstbeteiligung von 100 Prozent. Er erhielt dafür ein Präsent“, berichtet Stadtfeuerwehrsprecher Jens Meyer. Das 11-köpfige Betreuerteam habe weitere 200 Stunden für die Vorbereitung der 38 Dienste veranschlagt.

Besonders stolz ist Nordloh auf zehn Jugendliche, die 2019 erstmalig in der 25-jährigen Geschichte der Jugendfeuerwehr die „Jugendflamme Stufe 2“ erreichten. Das ist ein bundeseinheitlicher Ausbildungsnachweis. Die vorgegebenen Rahmenbedingungen sind so schwierig, dass bei den Übungen selbst die Betreuer gehörig ins Schwitzen kamen. Die Teilnehmer legten sich dermaßen ins Zeug, dass sich mancher Elternteil wunderte, welche Fähigkeiten in seinem Kind steckten.

Berichte vom Volleyballturnier und dem Kreiszeltlager ergänzten Nordlohs Ausführungen. Abgerundet wurde das Ganze vom Bericht des Jugendsprechers Liam Nobis. Er erzählte aus Sicht der Jugendlichen. 2020 soll mit der Jugendfeuerwehr Asendorf ein Praxistag veranstaltet werden. So wird die neu geschlossene Freundschaft gefestigt.

Nobis zur Seite steht Anne Heuermann. Sie wurde einstimmig für eine weitere Periode ebenfalls in das Amt der Jugendsprecherin gewählt.

Stadtbrandmeister Meyer-Hanschen dankte den Betreuern. Es sei respektvoll, wie sie die Mitglieder motivierten, und er freue sich ebenfalls über die Auszeichnung mit der Jugendflamme Stufe 2. „Ihr seid gut in euren neuen Räumen angekommen“, zog Meyer-Hanschen ein kurzes Fazit nach dem Umbau des Feuerwehrhauses. Die Jugendfeuerwehr hatte sich mit Eigenleistungen und Investitionen in die Ausstattung beteiligt. Am 1. Mai wird sich der Feuerwehrnachwuchs beim Tag der offenen Tür präsentieren.

Carsten Werft von der Stadtverwaltung dankte für das Engagement auch außerhalb der Feuerwehr. So konnte sich die Jugendfeuerwehr bei der Halloween-Nacht und dem Kinderfest beim Gymnasium zeigen. „Schließt neue Freundschaften, dafür ist die Jugendfeuerwehr wichtig“, betonte Werft.

Werner Schütte als einer der ersten Stadtjugendfeuerwehrwarte und Ehrenstadtbrandmeister Bernhard Jürgens berichteten kurz aus den Anfängen der Jugendfeuerwehr vor 25 Jahren. Aufgrund vieler Termine wird das Jubiläum erst Ende 2020 gefeiert. Dann wird ein Bunter Abend organisiert. 2021 soll zum Abschluss in Twistringen der Kreisjugendfeuerwehrtag veranstaltet werden.

Da die Jugendlichen in den Wintermonaten nicht so oft nach draußen können, gibt es sogenannte Winterarbeiten. Hier zwei überraschende Ergebnisse: In Eigenregie drehte der Nachwuchs einen Imagefilm – bis zur Veröffentlichung im Internet. Für den Transport von Getränkekisten wurde ein Bollerwagen von einem Dreier-Team aus Rüssen gebaut.