Feuerwehren im Dauereinsatz

Land unter in der Stadt / Starkes Unwetter entwurzelt Bäume und blockiert Straßen

+ Land unter auf der Kreuzung B51/Westerstraße. - Foto: Nölker

Twistringen/bassum - Von Sabine Nölker und Theo Wilke. Land unter am Freitagabend in Twistringen: Ein Wetterphänomen sorgte nicht nur im Stadtzentrum für gewaltige Wassermassen, sondern auch für viele entwurzelte Bäume rund um Twistringen. Die gesamten Ortsfeuerwehren sowie Einsatzkräfte aus Bassum und Sulingen, das THW Bassum und die Straßenmeisterei beschäftigten fast bis Mitternacht die Folgen des Unwetters – mehr als 140 Kräfte im Dauereinsatz. Es gab mehr als 50 Einsätze. Aufräum- und Nacharbeiten dauerten noch bis zum Sonnabendmittag an.