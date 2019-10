Feuer auf Gelände des Twistringer Gymnasiums: Polizei vermutet Brandstiftung

Die Feuerwehr hat das Feuer schnell in den Griff bekommen.

Auf dem Gelände des Twistringer Gymnasiums haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Papiertonnen gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen vermutet die Polizei Brandstiftung.

Twistringen - Zwei Autofahrer haben in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.15 Uhr einen Brand auf dem Gelände des Gymnasiums in der Vechtaer Straße gemeldet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Papiertonne brennt auf Gelände des Gymnasiums

Die ersten eintreffenden Feuerwehrkräfte stellten den Brand einer Papiertonne fest. Diese brannte bereits so stark, dass das Feuer auch auf eine weitere übergreifen konnte. Auch ein Geräteschuppen wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die Polizei die Ermittlung aufnehmen.

Feuer in Twistringen: Polizei vermutet Brandstiftung

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Brandstiftung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich um das Gymnasium Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Syke telefonisch unter 04242 / 9690 in Verbindung zu setzen.

