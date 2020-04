Feuer bricht in Sauna aus: Spaziergänger entdeckt Rauch und dringt in Haus ein

Ein Feuer ist am Mittwochabend im Keller eines Einfamilienhauses in Twistringen ausgebrochen. Der Brand wurde durch einen zufällig vorbeikommenden Feuerwehrmann entdeckt.

Twistringen - Ein Spaziergänger, der Mitglied bei der Feuerwehr ist, hat am Mittwoch gegen 20 Uhr ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses an der Südstraße in Twistringen entdeckt, teilte die Polizei mit. Der Feuerwehrmann war durch den Rauchmelder aufmerksam geworden und hatte Rauch aus dem Keller wahrgenommen.

Der Feuerwehrmann machte sich im Alleingang auf die Suche nach Personen im Erd- und Dachgeschoss. Doch diese verlief ergebnislos, berichtet die Feuerwehr. Im Keller stieß er dann auf einen sehr stark verqualmten Raum, vor dem noch Schuhe standen. Eine Nachbarin wusste, dass in dem Raum eine Sauna sei. So lag es nahe, dass dort noch eine Person sein könne.

Hausbewohner war bei Nachbarn in Twistringen

Die dann alarmierte Feuerwehr konnte den Brand im Keller des Hauses schnell löschen. Auf der Anfahrt rüstete sich ein Trupp mit schwerem Atemschutz aus und drang in das Gebäude vor. In diesem Moment erschien der einzige Bewohner des Hauses. Er war bei Nachbarn und blieb unverletzt.

Die Sauna und ein Vorraum im Keller wurden durch das Feuer beschädigt. Der Hausbewohner musste die letzte Nacht bei Nachbarn verbringen. Das Haus ist durch den Rauch vorerst nicht bewohnbar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Auch in Verden musste die Feuerwehr am Mittwochabend mit einem Großaufgebot ausrücken. Dort stand ein Mehrfamilienhaus in Flammen.

Rubriklistenbild: © Pixabay (Symbolbild)